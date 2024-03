Grâce à une tendance TikTok, ce simple sac de supermarché se vend plus de 1000€ sur eBay

S’il restait encore quelques non-convaincus de la puissance de TikTok, cette dernière tendance ne manquera pas de lever les derniers doutes. Depuis quelques jours, le sac en plastique de l’enseigne américaine Trader’s Joe, que l’on retrouve dans tous ses supermarchés, se vend à prix d’or sur le marché de l’occasion. Les prix fluctuent, mais ils ont tout de même dépassé les 1000 euros.

Les tendances et challenges sur TikTok ont généralement mauvaise presse, principalement à cause de certains d’entre eux qui s’avèrent particulièrement dangereux pour ceux qui s’y adonnent. Heureusement, la plupart sont généralement offensifs — à condition de faire attention à son portefeuille. La dernière tendance en date est pour le moins inattendue, mais prouve une nouvelle fois l’influence qu’a le réseau social chinois sur notre manière de consommer.

Vous avez probablement chez vous un (voire plusieurs) sac en plastique que vous avez récupéré dans un supermarché. Mais avez-vous le dernier sac à la mode ? En quelques vidéos, TikTok est en effet capable de transformer un « vulgaire » sac plastique en accessoire à avoir impérativement dans sa collection. Sur la plateforme, de nombreux utilisateurs s’adonnent à décrire ce qu’ils ont ramené des courses, à confectionner des tenues incluant le sac, etc.

1000 € le sac de supermarché, voilà la puissance de TikTok

Résultat, de plus en plus d’internautes ont souhaité acheter le fameux sac, distribué au sein des supermarchés américains Trader’s Joe. Celle-ci ne se trouvant pas en France, il faut donc passer par le marché de l’occasion pour s’en procurer, qu’il s’agisse de Vinted, Leboncoin voire même eBay. Forcément, avec un tel engouement, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que les prix s’envolent. Alors que le sac est vendu 2,99 dollars en magasin, on a pu le trouver à 1100 dollars (un peu plus de 1000 euros) sur eBay pendant un temps.

Ces prix restent exceptionnels et, à vrai dire, ont désormais tendance à chuter. Quelques jours plus tard, il faudra compter « seulement » en 10 et 30 € pour se procurer le sac. Des prix tout de même assez élevés, que les vendeurs justifient par la prise en compte des frais de port depuis les États-Unis. Si TikTok risque aujourd’hui d’être bannie des États-Unis, l’application montre encore une fois l’influence sur nos habitudes de consommation.

