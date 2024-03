Grâce à Total, trouver une borne électrique dans cet aéroport ne sera bientôt plus un problème

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry s'apprête à vivre une révolution verte grâce à l'installation de 800 bornes de recharge par TotalEnergies qui faciliteront bientôt la vie des voyageurs en véhicules électriques.

TotalEnergies, traditionnellement associé à l'industrie pétrolière, s'oriente de plus en plus vers les énergies renouvelables et la mobilité électrique. En 2021, l'entreprise a marqué cette transition en ouvrant à Paris sa première station-service exclusivement dédiée aux véhicules électriques. Cette initiative soulignait sa volonté de s'adapter à un paysage énergétique en mutation, en proposant des solutions de recharge électrique à la hauteur des nouvelles attentes.

Dans un contexte où l'Europe se tourne progressivement vers une réduction des véhicules à thermiques, TotalEnergies a également pris des mesures pour réaligner son activité. En 2023, la société a vendu une partie importante de ses stations-service sur notre continent, un mouvement stratégique anticipant les changements réglementaires et les évolutions des habitudes des conducteurs. L'engagement de l’entreprise pour installer un réseau étendu de bornes de recharge à l'aéroport Lyon-Saint Exupéry s'inscrit dans cette logique d'adaptation à un avenir tourné vers l'électrique.

Total va installer 800 bornes de recharge dans cet aéroport

Au cœur de cette initiative, TotalEnergies s'apprête à déployer un vaste réseau de plus de 800 bornes de recharge, offrant une gamme complète de solutions pour répondre aux divers besoins. Avec 770 points dédiés à la recharge lente, d'une capacité allant de 3,7 à 7 kVA, les utilisateurs pourront aisément recharger leurs véhicules pendant les stationnements prolongés, typiques des périodes de voyage. Cette offre majoritaire en recharge lente assure une couverture optimale pour les longues durées de stationnement, tout en garantissant une utilisation efficace des ressources énergétiques.

Pour compléter ce dispositif, 28 bornes de recharge rapide de 50 kW et 50 bornes de recharge haute puissance de 200 à 300 kW seront également mises en place, ciblant les utilisateurs qui sont simplement là pour accompagner les voyageurs. Ces installations qui seront disponibles d'ici le 1er janvier 2025, marquent une étape significative dans l'accessibilité de la recharge électrique à l'aéroport. Près de 80 de ces points seront dédiés aux employés de l'aéroport, assurant ainsi que la communauté aéroportuaire bénéficie directement de ces améliorations. Ce projet ambitieux est un pas de plus dans l'engagement de TotalEnergies envers le développement durable.

Source : Total