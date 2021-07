TotalEnergies inaugure sa première station-service 100% électrique en France

TotalEnergies a ouvert en région parisienne sa première station-service équipée uniquement de bornes de recharge pour les voitures électriques. Elle devrait être la première d’une longue série, puisque l’entreprise souhaite exploiter 20 000 bornes en France d’ici la fin de l’année.

L’entreprise TotalEnergies, anciennement nommée Total, a récemment dévoilé sa nouvelle identité accompagnée d’un nouveau logo. La société française entend désormais incarner ses sept énergies de production : le gaz, le pétrole, l’hydrogène, la biomasse, l’éolien, le solaire et bien sûr l’électricité.

TotalEnergies a inauguré à la fin du mois dernier sa première station 100 % électrique à la Défense à Paris. Celle-ci comprend 9 bornes de recharge, dont 3 de 43 et 50 kW et 6 de 175 kW. La plupart des voitures électriques devraient être compatibles, puisque chaque borne offre trois prises (Type 2, Combo CCS et ChadeMo).

Chacune de ces bornes pourrait accueillir, suivant le temps de recharge, entre 30 et 60 véhicules par jour. D’après TotalEnergies, il faut compter 30 minutes de charge pour passer de 20 à 80 % d’autonomie, soit 250 à 350 km sur la borne la plus rapide. Sur les bornes 50 kW, il faudra se montrer un peu plus patient, puisque récupérer entre 70 et 100 km d’autonomie durera environ 45 minutes.

Quels sont les tarifs de ces nouvelles bornes ?

Les tarifs seraient différents en fonction de la borne que vous utilisez. Pendant les 45 premières minutes, il faudra compter 30 centimes la minute pour les bornes les moins puissantes et 55 centimes pour les bornes de 175 kW. Après 45 minutes, ces tarifs passeront respectivement à 40 et 60 centimes pour chaque minute supplémentaire.

En comparaison, le réseau Ionity est un peu plus onéreux, puisqu’il faut dépenser 79 centimes par minutes sur les bornes 350 kW, et 39 centimes sur les bornes 50 kW. TotalEnergies a l’ambition d’exploiter 20 000 bornes de recharge en France d’ici la fin 2021. La prochaine sera ouverte prochainement dans le 15e arrondissement de la capitale.

Ces stations ne semblent pas aussi bien équipées que les Superchargeurs de Tesla, puisque certains vont bientôt accueillir les propres restaurants du constructeur américain. Cependant, les usagers de la route auront accès à un service de lavage aux rouleaux et aspirateurs. De plus, pour faire patienter les clients le temps de la recharge, une boutique ouverte 24h/24 propose des boissons et des snacks. On sait que Tesla ouvrira le réseau Superchargeur aux autres marques en 2022, celui-ci viendra alors concurrencer directement les stations de TotalEnergies.

Source : Defense-92