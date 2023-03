Total revend 1600 stations-service en Europe pour se préparer à la fin des voitures thermiques

TotalEnergies a annoncé par voie de presse sa décision de céder l'exploitation de plusieurs centaines de stations-service au groupe canadien de distribution d'alimentation et de carburant, Couche-Tard.

TotalEnergies annonce avoir vendu 1600 stations-service au groupe canadien Couche-Tard pour une somme avoisinant les 3,1 milliards €. À travers cette transaction, l’ancienne Compagnie française des pétroles se déleste d’une grande part de son activité en Allemagne et aux Pays-Bas. Cela dit, la compagnie ne se sépare pas de toutes ses pompes à essence sur le Vieux Continent. TotalEnergies et Couche-Tard exploiteront les stations luxembourgeoises et belges sous la forme d’une coentreprise.

À lire — Cet État américain s’engage pour bannir les voitures électriques d’ici 2035

Même si Total conserve ses stations-service sur le sol français, l’annonce n’en constitue pas moins un choc. Après tout, le géant pétrolier annonce se séparer d’une part substantielle de son gagne-pain. On estime que TotalEnergies possède environ 16 000 stations-service dans le monde : elle vient donc de céder 22,5 % de son activité. Cette opération n’est évidemment pas le fruit du hasard. Les voitures thermiques vont se faire de plus en plus rares sur les routes européennes, et devraient totalement disparaître à l’horizon 2035.

TotalEnergies vend ses stations-service pour entamer sa transition vers le tout électrique

Dans le communiqué de presse qui annonce la transaction, TotalEnergies déclare que la décision du Parlement européen d’interdire la vente de véhicules thermiques dès 2035 « incite à prendre des décisions quant au devenir de ses réseaux en Europe qui seront confrontés à une perte de leurs revenus liés aux carburants, alors que les véhicules électriques se rechargeront surtout au domicile ou au travail et moins en stations ».

Il faut dire que TotalEnergies a déjà amorcé sa transformation en compagnie multiénergies. En deux ans, elle a déjà installé plus de 150 000 bornes de recharge électrique sur le Vieux Continent, dont 20 000 dans l’Hexagone. Notons que le changement de propriétaire ne sera pas apparent pour les automobilistes. Les stations-service resteront sous l’enseigne TotalEnergies pendant au moins cinq ans. Après ce délai, il sera bien temps d’évaluer la situation. En effet, il se pourrait bien que l’Allemagne fasse capoter la décision européenne de passer au tout électrique. Cela serait une catastrophe économique pour TotalEnergies.

Source : Automobile Propre