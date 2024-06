Si vous êtes à la recherche d'une belle offre sur la GoPro HERO12 Black, alors vous êtes au bon endroit ! Chez Amazon, l'excellente caméra sportive est à son prix le plus bas avant les grandes vacances de l'été.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La période des vacances estivales arrive dans quelques semaines pour certains d'entre vous et vous avez sûrement besoin d'une caméra sportive. Sur la version italienne du site Amazon, la GoPro HERO12 Black fait l'objet d'une vente flash à durée limitée.

Alors qu'on pouvait l'obtenir aux alentours des 350 euros, la célèbre caméra voit son prix diminuer à exactement 292,22 euros après avoir ajouté le produit au panier. Le tarif réduit inclut 5,01 euros de frais de port pour une livraison de l'article en France.

Lire aussi – Meilleure caméra GoPro en 2024 : quel modèle choisir ?

Sortie à la rentrée 2023, la GoPro HERO12 Black est une caméra sportive compacte avec processeur GP2 qui est capable de prendre des vidéos en 5.3K (60fps) ou en 4K (120fps), ainsi que des photos avec une résolution de 27.13 MP. On trouve aussi une stabilisation HyperSmooth 6.0 avec maintien de l'horizon, deux écrans tactiles à l'arrière (2.27″) à l'avant (1.4″), un grand capteur d’image permettant d’enregistrer un champ de vision ultra-grand-angle de 156 degrés au format 8:7, une conception étanche (jusqu'à 10m) et robuste, trois microphones, une batterie Enduro rechargeable de 1720 mAh, le contrôle vocal, et la prise en charge de l’audio en Bluetooth. Enfin, l'appareil est fourni une fixation adhésive incurvée, une boucle de fixation, un câble USB-C, une vis moletée et un étui.