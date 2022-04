Google Wallet : l’ex-concurrent d’Apple Pay pourrait revenir sur Android 13

Google Wallet, l'ancien portefeuille numérique de Google, pourrait bien faire son grand retour sur Android 13. C'est tout cas ce qu'affirme l'ancien rédacteur en chef de XDA Developers Mishaal Rahman, captures d'écran de la nouvelle interface à l'appui.

Vous vous souvenez de Google Wallet ? Si non, c'est compréhensible. Le portefeuille numérique de Google a été mis au placard par la firme de Mountain View en 2018, au profit d'un certain Google Pay. Cette application a remplacé Google Wallet et Android Pay et regroupe en réalité les fonctionnalités de ces deux applis, comme le paiement sans contact par smartphone via NFC ou encore le paiement en ligne et le transfert d'argent.

Seulement, Google serait décidé à faire machine arrière et à ressusciter Google Wallet. C'est en tout cas ce qu'affirme Mishaal Rahman, l'ancien rédacteur en chef de XDA Developers dont la réputation n'est plus à faire. Selon ses informations, Google travaille actuellement sur une interface utilisateur pour Google Play Services qui reprendra justement les attributs de Google Wallet.

Un retour de Google Wallet sur Android 13 ?

Elle permettrait notamment de stocker vos cartes de paiement et de crédit, vos cartes fidélité, vos cartes cadeaux ou encore vos titres de transports (billet d'avions, de trains, etc.). Si Google Pay restera donc votre application de choix pour les paiements sans contact, ce Google Wallet 2.0 sera l'interface dédiée au stockage de toutes vos cartes.

Notez que le journaliste a publié plusieurs captures d'écran de cette nouvelle interface, ce qui laisse peu de doutes sur son existence. D'après lui, il y a de grandes chances pour cette refonte de Google Wallet soit intégrée directement à Android 13. Par ailleurs, les utilisateurs pourraient accéder à Google Wallet depuis d'autres applications, via une intégration native. Les utilisateurs pourraient ainsi déposer en un clic un billet de train qu'ils viennent d'acheter ou un bon d'achat qu'ils viennent d'obtenir.

Quoi qu'il en soit, on devrait probablement en savoir plus lors du Google I/O 2022 qui se tiendra du 11 au 12 mai 2022. Sans surprise, Android 13 sera la grande star de la conférence annuelle de la firme de Mountain View. Dans la foulée de l'évènement, le constructeur devrait d'ailleurs mettre à disposition la première bêta publique d'Android 13. L'occasion pour les utilisateurs de tester les nouveautés avant le lancement de la version finale et stable généralement prévue en fin d'année.

Source : Android Authority