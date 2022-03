Google I/O 2022 : la conférence annuelle aura lieu du 11 au 12 mai 2022

La Google I/O 2022 est confirmée ! Cette année, la grande messe annuelle de l'entreprise aura lieu le 11 et 12 mai 2022. Lors de la conférence d'ouverture, le PDG Sundar Pichai devrait dévoiler les nouveautés de la mise à jour Android 13. On fait le point sur les annonces attendues.

Comme tous les ans, Google organise une conférence dans le courant du mois de mai. Cette année, l'événement, baptisé Google I/O, aura lieu du mercredi 11 au 12 mai 2022. Le géant de Mountain View vient d'annoncer la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

La conférence d'ouverture se tiendra à l'amphithéâtre Shoreline (une salle d'extérieur à Mountain View) sous l'égide de Sundar Pichai, PDG de Google. Evidemment, la conférence sera retransmise en direct sur YouTube. Pour la première fois depuis la pandémie, et l'annulation pure et simple de l'édition 2020, Google n'est pas contraint de se contenter d'un événement 100% virtuel.

Que faut-il attendre de la Google I/O 2022 ?

“L'événement de cette année sera diffusé devant un public en direct limité, et est complètement gratuit et ouvert à tous virtuellement”, annonce Google. Malgré l'assouplissement progressif des mesures sanitaires, l'entreprise prend des précautions et limite la quantité d'invités. Il s'agira essentiellement des partenaires de la marques et des employés du groupe.

Fidèle à ses habitudes, Google devrait dévoiler de nombreuses nouveautés lors de la conférence d'ouverture du 11 mai. Dans un premier temps, Google devrait évoquer les nouveautés de la mise à jour Android 13. Sur scène, Sundar Pichai mettra en avant les principaux changements du système d'exploitation.

Dans la foulée de la conférence d'ouverture, le géant du numérique devrait mettre en ligne la première beta publique d'Android 13. Il sera possible de tester les grandes nouveautés de la mise à jour des mois avant son déploiement en version finale et stable. D'ici là, les versions beta cantonnées aux développeurs devraient se succéder.

En règle générale, Google profite aussi de l'événement pour annoncer de nouveaux produits. Par le passé, la marque a dévoile de nouvelles enceintes Google Home ou de nouveaux smartphones. Cette année, tous les regards se tournent vers le Pixel 6a, dont l'existence a été confirmée officiellement, ou encore la Pixel Watch, la première montre connectée de la marque.