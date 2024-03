Gemini est encore loin de totalement remplacer Google Assistant, voici pourquoi

Si vous pensiez que Gemini, la nouvelle IA de Google, était bien plus intelligente que Google Assistant, détrompez-vous. Le nouvel assistant n’est pas du tout capable d’effectuer certaines tâches.

On sait que Google Assistant pourrait bientôt être remplacé par Gemini, un nouvel assistant propulsé à l’intelligence artificielle que Google développe dans le cadre de ses projets d’IA générative. Ce dernier, qui est déjà disponible au téléchargement depuis quelques semaines, est censé être plus avancé et plus polyvalent que Google Assistant, mais jusqu'à présent, il a finalement déçu et frustré les utilisateurs par ses limites et ses défauts.

Google Assistant est l'une des fonctions les plus populaires et les plus utiles des appareils Android. Il peut répondre à des questions, contrôler des appareils intelligents, jouer de la musique, etc. L'une de ses fonctions les plus pratiques est la capacité d'identifier les chansons qui sont jouées autour de vous. Il suffit de dire “Hey Google, quelle est cette chanson ?” pour obtenir le nom, l'artiste et des liens pour écouter la chanson sur différentes plateformes, à la manière du célèbre Shazam. Le problème, c’est que Gemini en est, lui, encore incapable.

Gemini ne peut pas reconnaître des chansons à la manière de Google Assistant

Selon un rapport de TechCrunch, Gemini ne parvient pas à effectuer cette tâche simple que Google Assistant réalise depuis des années. Au lieu de vous indiquer la chanson qui passe, Gemini vous suggère différentes applications que vous pouvez utiliser pour identifier la chanson, comme Shazam, SoundHound ou Musixmatch.

Il vous donne également des conseils sur la manière d'utiliser ces applications, par exemple en approchant votre téléphone du haut-parleur ou en utilisant des écouteurs. Il s'agit là évidemment d'une manière très contre-intuitive et peu pratique d'utiliser un assistant virtuel censé répondre à toutes vos questions.

L'intérêt d'utiliser l'assistant Google est d'obtenir des réponses rapides et faciles sans avoir à basculer vers d'autres applications ou à effectuer des étapes supplémentaires, mais Gemini vous oblige à télécharger, installer, vous inscrire et utiliser d'autres applications juste pour trouver le nom d'une chanson. Le temps que vous le fassiez, la chanson est peut-être déjà terminée.

Gemini vous suggère même parfois d'utiliser l'assistant Google à la place, ce qui va totalement à l'encontre de l'objectif d'utiliser Gemini en remplacement. Il semble que Gemini ne soit donc pas encore prêt à prendre la place de Google Assistant et qu'il ait encore besoin de beaucoup d'améliorations.

Gemini est encore imparfait, son lancement généralisé pourrait être repoté

L’incapacité de Gemini d’identifier des chansons est loin d’être le seul défaut de la nouvelle IA. Gemini est encore un produit très récent et inachevé, et Google l'a vraisemblablement lancé à la hâte sur le marché sans le peaufiner. En effet, nous avions par exemple vu il y a quelques jours seulement que l’IA était jugée trop « woke » lors de la génération d’images, ce qui avait poussé Google à désactiver la fonctionnalité en urgence.

Gemini est censé être un pas en avant pour les ambitions de Google en matière d'IA, mais il ressemble pour l’instant à un pas en arrière pour l'expérience utilisateur de Google. Gemini pourrait néanmoins se faire pardonner en offrant des fonctionnalités qui étaient indisponibles avec Google Assistant. L’entreprise a récemment intégré Gemini à Gmail, Docs et d’autres applications, dans le but de permettre à l’IA de travailler à votre place. Vous pourrez notamment la laisser réaliser des tâches routinières, mais il faut pour l’instant payer pour pouvoir l’utiliser sur les applications Google compatibles. Nous n’avons donc pas pu l’utiliser par nous-mêmes pour le moment en dehors de son intégration sur le smartphone à la place de Google Assistant, mais nous ne manquerons pas de le faire si l’occasion se présente.