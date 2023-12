Android Auto va se mettre à l’IA pour résumer vos conversations

Après son moteur de recherche, Google Maps ou encore NotebookLM, Google s'apprête à ajouter une touche d'intelligence artificielle dans Android Auto. Cette fonctionnalité permettrait notamment au Google Assistant de résumer pour vous les conversations en cours sur Google Messages lorsque vous êtes au volant.

Dans la course à l'IA, Google est arrivé avec un train de retard. La firme de Mountain View a été prise de court par le succès immédiat de ChatGPT et la prise de participation record de Microsoft dans OpenAI, la société qui se cache derrière la fameuse IA conversationnelle.

Mais rapidement, Google a rattrapé les wagons en lançant notamment Bard, sa propre IA conversationnelle. Dans la foulée, le géant du web a fait en sorte d'ajouter des touches d'intelligence artificielle dans la majorité de ses services, comme dans son moteur de recherche, Gmail, ou encore Google Maps. Dernièrement, Google a lancé NotebookLM, un outil de notes boosté à l'IA capable de synthétiser vos notes et d'y ajouter des informations.

Android Auto va se mettre à l'IA prochainement

Or et grâce à nos confrères du site 9To5Google, l'entreprise compte intégrer à son tour une fonctionnalité boostée à l'intelligence artificielle dans Android Auto. En effet, le média américain est allé fouiller dans le code de la dernière version bêta du logiciel auto de Google. Dans cette version 14.52 de l'appli, ils ont déniché plusieurs lignes de codes relatives à une fonctionnalité d'IA capable de générer un résumé de vos conversations les plus “animées” dans Google Messages.

Cette fonctionnalité reposerait sans surprise sur le Google Assistant, qui pour rappel, est déjà capable de lire à voix haute vos messages reçus sur l'appli de messagerie instantanée. Le problème avec ce système, c'est que le conducteur peut rapidement être déconcentré, notamment si la conversation contient un grand nombre de messages. L'idée serait donc de résumer l'ensemble des échanges grâce à l'IA.

Lorsque la fonctionnalité sera disponible, les utilisateurs seront accueillis avec la description suivante : “L'Assistant peut désormais résumer vos messages. Ces résumés seront générés par l'intelligence artificielle, il est donc possible qu'il y ait des erreurs. Vous pouvez désactiver cette option à tout moment dans les paramètres Android Auto. Souhaitez-vous continuer et demander à l'assistant de résumer vos conversations chargées ?”. On appréciera l'honnêteté de Google, qui reconnaît que les résumés générés par l'IA pourront abriter certaines erreurs.

