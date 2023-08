Google va supprimer une fonctionnalité de certaines montres connectées sous Wear OS

Si vous utilisez une montre connectée vieille de quelques années maintenant, Google pourrait bien vous pousser à passer à la nouvelle génération, puisqu’une fonctionnalité clé des appareils va bientôt disparaître.

Mauvaise nouvelle pour certains propriétaires de montres connectées tournant sous Wear OS. En effet, Google cessera prochainement de prendre en charge Assistant sur les smartwatches fonctionnant sous Wear OS 2.

« La prise en charge de Google Assistant sur cette montre prendra bientôt fin », indique un message dans la dernière version de l'application compagnon Wear OS, repérée par 9to5Google. « Veuillez passer à une montre plus récente qui prend en charge Google Assistant et fonctionne avec Wear OS 3 ou une version plus récente », indique même Google.

Google Assistant va disparaître de vos anciennes montres connectées

Bien que Google ait continué à le prendre en charge d'une manière ou d'une autre, cinq ans se sont écoulés depuis la sortie initiale de Wear OS 2. Les montres utilisant ce système d’exploitation ont souvent utilisé du matériel ayant mal vieilli, en particulier les smartwatches avec moins de mémoire vive.

Bien que Google n’a pas précisé la raison derrière la suppression de Google Assistant des montres connectées sous Wear OS 2, il y a fort à parier que les performances sont en cause. Si vous utilisez une ancienne montre Wear OS, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré des problèmes et des ralentissements au fil du temps.

Notez qu’il n'y a pas de calendrier concret pour la disparition de cette fonction sur les anciennes montres, mais des utilisateurs signalent qu'ils ont commencé à recevoir des notifications. Google s’apprêterait donc déjà à la supprimer des modèles concernés. Le code trouvé dans la dernière mise à jour de l'application compagnon Wear OS, version 2.65.11.552438494, indique que la marque pourrait sauter le pas dans un avenir proche.

En ce qui concerne l'état actuel des wearables, on rappelle que Google a publié de nouvelles versions de Wear OS, la version 3 arrivant en 2021 et Wear OS 3.5 un an plus tard. Cette année, nous avons même eu droit à Wear OS 4 sur les dernières Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic de Samsung, lancées il y a quelques jours seulement.