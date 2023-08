Xiaomi lance le Band 8 Pro, un bracelet qui gomme les frontières avec les montres connectées

Xiaomi vient de présenter son tout nouveau bracelet connecté, qui ressemble fortement à une Apple Watch. Plutôt qu’un design ovale comme sur les générations précédentes, le bracelet adopte une forme carrée.

Plusieurs mois après le lancement du Xiaomi Band 8, le bracelet connecté le plus populaire du marché, le fabricant chinois revient en force avec une nouvelle version « Pro » aux spécifications améliorées. Il succède directement au Xiaomi Band 7 Pro de l’année précédente, et reprend le même format rectangulaire, mais avec un écran plus grand.

En effet, Xiaomi adopte cette fois-ci une dalle OLED de 1,74 pouce avec une définition de 480 x 336 pixels pour une résolution de 336 pixels. L’écran offre un rafraichissement de 60 Hz ainsi qu’une luminosité de 600 cd/m², ce qui est assez pour le rendre lisible même en plein jour.

Le Xiaomi Band 8 Pro a des airs d’Apple Watch

Avec son design plus carré que les bracelets précédents, le Xiaomi Band 8 Pro ressemble à s’y méprendre à une montre connectée Apple Watch. Xiaomi propose une grande variété de bracelets en caoutchoucs dans plusieurs coloris, mais également des bracelets en tissu ou encore en cuir. La personnalisation est à l’honneur sur cette génération, le fabricant chinois proposant également plus de 1000 cadrans différents dans l’interface.

Au cours de sa conférence, Xiaomi a annoncé avoir amélioré la précision du capteur cardiaque de 10 %, et celle du suivi du cycle menstruel de 5 %. Cela peut sembler peu, mais toute amélioration est bonne à prendre. Enfin, notons que le cadran mesure 9,9 mm d’épaisseur et la montre ne pèse que 22,5 grammes. On peut également compter sur une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Pour l’instant, le Xiaomi Band 8 Pro n’a été dévoilé qu’en Chine aux côtés du nouveau smartphone pliable Xiaomi Mix Fold 3, mais il devrait bientôt arriver en France. Il faut probablement s’attendre à une sortie chez nous dès le mois prochain, à l’occasion du lancement des Xiaomi 13T et 13T Pro. Le bracelet est actuellement commercialisé à 399 yuans, soit un peu plus de 50 euros, mais on peut s’attendre à un tarif de près de 100 euros chez nous.