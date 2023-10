Google va bouleverser la page d’accueil du moteur de recherche sur le Web en ajoutant du contenu

À en croire une information relayée par MS Power User, Google envisagerait de placer la rubrique Discover, jusqu’à maintenant uniquement visible à l’ouverture d’un nouvel onglet dans Chrome pour Android et iOS.

Google aurait pour intention de placer le menu Discover dans la version pour PC de son moteur de recherche. La page d’accueil de Google, dans sa version desktop, est connue pour sa sobriété. Cela pourrait très bientôt changer cela pour faire fructifier tout cet espace d’affichage jusque-là inutilisé.

La fonctionnalité Discover est devenue indispensable dans Chrome pour Android et iOS. Cet outil, présent sur la page d’accueil du navigateur sous la barre de recherche, vous propose des liens vers des sites proposant du contenu personnalisé plus ou moins récent en fonction de votre activité en ligne et dans les applications. En revanche, dans la version Web du moteur de recherche, les internautes sont toujours accueillis par une page quasiment blanche, si on ne tient pas compte du logo de la compagnie et de la barre de recherche. Un côté spartiate qui plaît sans doute à beaucoup d’internautes, mais que Google pourrait bientôt gâcher.

Google va remplir la page d’accueil de son moteur de recherche, adieu la page blanche

D’après MSPowerUser, la firme de Mountain View envisage de peupler la page d’accueil avec un flux à la Discover, mais aussi avec des cartes Aperçu (Météo, Bourse). Une porte-parole de la compagnie a précisé à The Verge que « ce changement est expérimenté actuellement en Inde ». La firme est bien consciente que « tout changement apporté à Google.com est important, car il s’agit toujours du site Web le plus visité au monde ».

Assez ironiquement donc, le moteur de recherche de Google pourrait de plus en plus ressembler à Bing de Microsoft. Bien que Google reste le moteur de recherche le plus utilisé au monde, et de loin, les deux compagnies se répliquent du tac au tac dans une bataille à l’innovation où l’IA prend toujours plus de place.