Google Discover se fait plus pratique grâce à cette idée pourtant très simple

Google teste actuellement une nouvelle fonctionnalité sur pour rendre Discover plus pratique et plus attractif. Le principe est simple : l'entreprise a intégré des pieds de page pour découvrir des articles connexes. Pratique pour aller plus loin sur un sujet.

En tant qu'utilisateur d'un smartphone Android, vous accéder peut-être à certains de nos articles ou bien à ceux de vos autres sites favoris via Google Discover, le fameux flux d'actualités, de contenus et de vidéos recommandés par le géant du Web selon votre historique de navigation.

Pour l'instant, l'outil n'est pas vraiment idéal pour approfondir vos connaissances sur un sujet, en consultant des articles connexes par exemple. Mais justement, Google travaille visiblement sur ce point.

Comme l'ont repéré nos confrères du site Android Police, la firme de Mountain View teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour Discover auprès d'un panel réduit d'utilisateurs. Pour faire résumer, certains articles affichent désormais un pied de page qui vous permet d'accéder à un autre article sur le même sujet.

Google Discover veut se montrer plus complet

Admettons, si vous avez un article sur une recette de cuisine dans votre fil d'actualité, vous trouverez en pied de page une autre recette composé des mêmes ingrédients ou en partie. Ou bien, vous pourrez avoir un lien vers une personnalité qui a popularisé cette recette par exemple. En appuyant sur ces pieds de page, vous ouvrez une nouvelle recherche Google sur le terme exact répertorié, vous donnant ainsi accès à plus de détails sur un même sujet.

Comme le suppose le média américain, la phase de test semble à ses balbutiements, l'interface des pieds des page étant encore perfectible. En effet, ils prennent toute la largeur de l'écran de votre smartphone au lieu d'adopter la même taille que les tuiles Discover. Par ailleurs, ces suggestions d'articles connexes n'apparaissent pas systématiquement sur chaque article.

D'après Android Police, ces propositions s'affichent sur un article sur trois. Ces nouveaux pieds de page sont visiblement disponibles dans le Pixel Launcher et dans le flux Discover de l'application Google, mais pas dans Chrome. Pour l'instant, impossible de savoir quand Google compte démocratiser cette fonctionnalité et la proposer à l'ensemble des utilisateurs.

