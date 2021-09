Google TV pourrait bientôt diffuser des chaînes gratuites

Les Chromecast et autres appareils alimentés par Google TV pourraient bientôt permettre aux utilisateurs d'accéder à des chaînes de télévision gratuites. Pour l’instant, la plateforme ne propose que des services payants.

Google TV, l’interface qui remplace Android TV que le géant américain a dévoilé l’année dernière, est conçue comme un hub de diffusion de contenu pour les diverses applications de streaming existantes, notamment Disney+ ou encore Netflix, mais souhaiterait à présent proposer des alternatives gratuites pour les utilisateurs qui ne veulent pas s’abonner à une plateforme de vidéo à la demande.

Selon Protocol, Google a mené des discussions avec des opérateurs de chaînes de télévision gratuites et financées par la publicité pour ajouter leurs chaînes en streaming à sa plateforme. Ces chaînes ont généralement un fonctionnement similaire aux chaînes traditionnelles, mais leurs émissions sont interrompues par des pauses publicitaires. En outre, Google a travaillé avec des fournisseurs de téléviseurs intelligents, dont Sony et TCL.

Bientôt des chaînes gratuites avec les Chromecast Google TV ?

D’après Protocol, cela pourrait ressembler à la façon dont des sociétés comme Samsung présentent les offres de télévision gratuite sur leurs propres plateformes. D'autres entreprises (dont Roku et Amazon) ont ensuite repris la même idée et ont aussi donné à leurs clients l'accès à des centaines de chaînes gratuites.

Ces chaînes gratuites seront financées par des coupures publicitaires et des filigranes à l'écran, à l'instar des chaînes payantes. Il semble que les propriétaires d'un Chromecast avec Google TV ou d’un téléviseur Sony ou TCL compatible pourront parcourir les chaînes via un menu TV en direct dédié.

Apparemment, les chaînes gratuites pourraient être lancées dès cet automne, mais leur lancement pourrait être repoussé au début de 2022. Pour l’instant, on ne sait pas si ces chaînes seront uniquement disponibles dans certains pays où si elles seront accessibles pour tous les utilisateurs. On ne sait pas non plus si ces chaînes seront uniquement en anglais, ou si d’autres langues seront également disponibles. Pour l’instant, Google TV propose peu de services gratuits, mais la plateforme de Google est par exemple compatible avec le service de cloud gaming Stadia du géant américain, qui vous permet de jouer gratuitement à certains jeux comme Destiny 2 ou Super Bomberman R Online.

Source : Protocol