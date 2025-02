Voici les nouvelles fonctionnalités IA de l’application Google Traduction, c’est bluffant

L'IA Gemini de Google s'invite sans surprise dans son application de traduction. On ne savait pas encore à quoi elle allait servir, mais c'est désormais le cas. Voici tout ce qu'elle permet.

Ce n'était qu'une question de temps avant que Google intègre son intelligence artificielle Gemini dans son application de traduction. L'IA est déjà présente dans Gmail ou Messages, pour ne citer qu'elles, et offre des possibilités bien pratiques. On avait donc hâte de savoir ce que la firme de Mountain View avait prévu pour faciliter nos voyages à l'étranger. Fin janvier 2025, des traces de Gemini font surface dans une version à venir de Google Traduction, sauf qu'elles ne mènent à aucune fonction concrète.

Un peu moins d'un mois plus tard, elles sont activables et on peut se faire une idée très précise de ce qu'elles permettent. Avant de détailler les options, nous pouvons déjà dire que Gemini va bien sûr modifier notre manière d'utiliser Google Traduction, mais aussi transformer l'application en aide à l'apprentissage d'une langue, ce qu'elle ne faisait pas jusque là. Voici ce que l'on a découvert dans la version 9.3.78.731229477.7 de l'appli.

L'IA Gemini s'invite dans Google Traduction et permet beaucoup de choses

Le fonctionnement est extrêmement simple. Après avoir tapé le texte que vous souhaitez traduire, un bouton Poser une question fait son apparition en bas à droite. Appuyer dessus fait intervenir l'IA. La première chose qu'elle fait, c'est de vous fournir des explications sur le résultat de la traduction. Par exemple sur des nuances de vocabulaire, de grammaire, voire de ton pour savoir dans quel contexte utiliser la phrase.

Le ton est justement modifiable. Vous pouvez demander à Reformuler la traduction, la Simplifier, adopter un ton Formel ou Familier… Il est également possible de demander des Traductions alternatives et des Variantes régionales le cas échéant. Enfin, un bouton lance une lecture à voix haute du résultat pour travailler sa prononciation. Les utilisateurs peuvent signifier si elle est correcte ou non à l'aide d'un pouce vers le haut ou vers le bas et participer à l'affinage du système.

Une démonstration vidéo (avec une interface en anglais) est visible chez nos confrères d'Android Authority. On note quelques légers bugs, mais c'est tout à fait normal étant donné qu'il s'agit de fonctionnalités encore en phase de test. Vu leur importance, il est très probable que Google les détaille dans un billet de blog dédié une fois qu'elles seront déployées à l'ensemble des utilisateurs.