Huawei considère l’application Google comme un malware

De nombreux utilisateurs rapportent un constat étrange : leur smartphone Huawei pense que l'application Google, tout à fait légitime, est un malware. Elle pourrait envoyer des SMS sans l'accord de l'utilisateur, selon le système de protection des mobiles.

Les malwares sur Android, il y en a des tas. Ils prennent le plus souvent la forme d'une fausse application, soit en imitant une existante, soit en se faisant passer pour un nouveau service légitime. Heureusement, le système Play Protect fait partie intégrante d'Android et joue en résumé le rôle d'anti-virus en détectant les programmes mobiles suspects. Parfois, des constructeurs choisissent d'utiliser à la place leur solution maison. C'est le cas de Huawei par exemple.

De nombreux utilisateurs de smartphones de la marque font justement état d'une situation étrange. Ils ont reçu une alerte indiquant que l'application Google est un malware. Plus précisément, elle serait infectée par le virus TrojanSMS-PA, au niveau de danger élevé. L'appli enverrait des SMS sans l'accord de l'utilisateur, téléchargerait et installerait des applis en douce ou volerait des données personnelles. On peut lire à la fin du popup d'avertissement : “Nous vous recommandons de la désinstaller immédiatement”.

Les smartphones Huawei identifient l'application Google comme un malware

Le phénomène est loin d'être isolé. Un sujet ouvert sur la Communauté Google le 27 octobre a récolté 9 455 clics sur le bouton “J'ai la même question”. L'utilisateur possède un Huawei P10, mais d'autres modèles sont concernés. Le point commun entre tous est la dernière mise à jour de l'application Google, ce qui fait très fortement pencher en faveur d'un bug passager. Récemment, un souci similaire poussait Google à détecter les applis Samsung comme des malwares. Il n'en est rien évidemment.

Même si aucune déclaration n'a été faite à ce sujet par Huawei ou la firme de Mountain View à l'écriture de ces lignes, on suppose qu'un correctif arrivera bientôt. En attendant, si vous êtes confronté au problème, vous pouvez essayer de désactiver l'appli Google, désinstaller ses mises à jour puis la réinstaller. La méthode a fonctionné pour plusieurs personnes.

