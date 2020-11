Stadia va débarquer sur les iPhone via Safari au grand dam d’Apple

Google vient d'annoncer avoir réussi à porter Stadia sur les iPhone et les iPad. Apple ne permet toujours pas à Google de proposer le service via une app, mais la firme a trouvé comment contourner cette politique via une web app qui s'exécute dans Safari.

Stadia va finalement bien débarquer sur iOS, le système d'exploitation des iPhone. Vous le savez, pourtant, la partie (pardonnez le jeu de mots) était loin d'être gagnée. Apple semble en effet particulièrement hostile à tout service de jeu en streaming sur l'Apple Store. Comme si la firme voulait faire place nette à une future offre de streaming qui reste encore à découvrir.

Oui, car même si Apple ne veut pas vraiment de Stadia, de xCloud ou autres sur son magasin d'applications, il reste possible de lancer le service dans l'écosystème iOS via une porte dérobée : le navigateur Safari. Celui-ci permet en effet en dernier recours de proposer ce que l'on appelle des “Progressive Web Apps”.

Google est en train de porter Stadia sur les iPhone et iPad via le navigateur Safari

Les PWA sont des sortes de page web adaptés au format smartphone et iPad qui, grâce aux API avancées du navigateur, se comportent presque exactement comme des applications classiques. Google peut ainsi totalement contourner la politique de l'Apple Store et proposer son service de streaming sur iPhone et iPad au nez et à la barbe de Apple.

De son côté, la firme à la pomme n'a aucun vrai recours pour empêcher cela – et il n'est a priori pas question de limiter les fonctionnalités indispensables du navigateur. Au risque de rendre la navigation internet sur iPhone incompréhensiblement plus limitée que sur Android. Selon Google, la PWA de Stadia pour les iPhone et iPad sera disponible “dans les prochaines semaines”.

Lire également : Cyberpunk 2077 sera disponible sur Stadia dès le lancement le 19 novembre 2020

Par ailleurs, on apprend que ceux qui n'ont pas pu bénéficier de la dernière offre avec un pack Stadia Premiere Edition gratuit, pourront retenter leur chance et obtenir une manette et un Chromecast Ultra gratuits. Il suffit pour cela de précommander le jeu Cyberpunk 2077 sur Stadia – avant sa sortie, cela va sans dire.