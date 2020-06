Google Sabrina : voici la fiche technique du nouveau dongle sous Android TV

Google « Sabrina », le nouveau dongle TV sous Android TV de la marque américaine, continue de se dévoiler. Une fuite signée XDA Developers dévoile en effet la fiche technique de l’appareil, le nom de son chipset et certains caractéristiques clés.

En fouillant dans une version preview du firmware, obtenu dans une version beta en interne d’Android, nos confrères de XDA Developers ont découvert plusieurs points clefs de la fiche technique de « Sabrina », le future dongle TV dans les cartons de Google.

Lire également : Chromecast – le nouveau dongle Android TV rejoindrait la famille Nest de Google

SoC Amlogic S905X2, 2 Go de RAM et mode faible latence pour Stadia

Le successeur du Chromecast est visiblement alimenté par le SoC Amlogic S905X2, le descendant direct du S905X milieu de gamme, couplé à 2 Go de RAM. Gravé en 12nm, le chipset est composé d’un CPU Quad-Core Cortex A-53 et d’un GPU Mali-G31 MP2. Le composant alimente déjà de nombreuses Box TV disponibles sur le marché, comme certains box du FAI américain Verizon ou de l’opérateur Télénet (Belgique).

Sans surprise, le dongle est compatible avec la 4K en 60 fps, le HDR 10 et le son Dolby Vision. Enfin, XDA Developers a aussi découvert la présence d’un « mode faible latence automatique » fonctionnant avec les ports HDMI 2.1. Concrètement, ce mode va désactiver certaines fonctions afin de réduire la latence automatiquement lorsque vous jouez à des jeux vidéo. D’après XDA, ce mode a été développé pour les abonnés de Stadia.

XDA a aussi repéré la présence d’un bouton programmable dédié à Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ sur la télécommande qui accompagnera le dongle. Pour l’heure, on ignore complètement quand Google va présenter « Sabrina ». Initialement, la firme de Mountain View avait prévu de lancer le dongle lors de sa conférence Google I/O, annulée à cause de la pandémie de Covid-19. On vous en dit plus dès que possible.

Source : XDA Developers