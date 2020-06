Xiaomi Mi TV Stick : découvrez les caractéristiques et le prix de la box Android TV

Le Xiaomi Mi TV Stick vient de faire parler de lui sur la toile. Un leaker a révélé plusieurs informations à son sujet sur Reddit, parmi ses caractéristiques techniques et son prix. Ce dongle HDMI sous Android TV pourrait bien concurrencer l’Amazon Fire TV Stick 4K ou encore la Nvidia Shield TV 2019.

Alors que l’on sait que Xiaomi doit présenter son premier écran PC en juillet 2020, le constructeur chinois a également un autre projet à venir : le Xiaomi Mi TV Stick. Derrière cette appellation se cache un nouveau dongle HDMI sous Android TV. Avec cet appareil, l’entreprise vient jouer sur le terrain d’Amazon et son Fire TV Stick, mais aussi Nvidia avec la Shield TV 2019.

Tandis que son officialisation se fait toujours attendre, un leaker sur Reddit vient de publier quelques détails techniques à son sujet. En premier lieu, le Mi Stick TV semble destiné à remplacer ou accompagner la Mi Box S, une box Android 8.1 compatible 4K HDR lancée en 2018. Apparemment, deux versions seraient prévues : un modèle Full HD avec 1 Go de RAM et un autre compatible 4K avec 2 Go de RAM. Les deux dongles fonctionneraient sous Android 9.0 et profiteraient de Google Assistant.

En outre, d’autres documents font notion de la présence d’une télécommande Bluetooth, avec des commandes justement dédiées à Google Assistant, Netflix ou encore Amazon Prime Video. Ensuite, elles prendraient également en charge le Dolby Audio et le DTS.

