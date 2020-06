Bose prépare une version gaming du QC35 II, son casque à réduction de bruit active

Bose travaille sur une édition gaming de son QC35 II, son célèbre casque audio avec réduction de bruit active. D’après une fuite, un « QC35 II Gaming Headset » équipé d’un microphone détachable est en effet dans les cartons de l’entreprise américaine. On fait le point sur les premières informations disponibles.

En fouillant dans le code de l’APK de l’application Android compagnon Bose Connect, nos confrères de 9to5Google ont repéré la présence d’un « QC35 II Gaming Headset ». D’après le nom de l’accessoire, il s’agit clairement d’un casque dédié aux gamers inspiré du casque QC35 II, l’illustre prédécesseur du Bose Headphones 700. C’est aussi l’un des meilleurs casques audio avec réduction de bruit du marché actuel.

Un casque gaming Bose doté d’un microphone amovible

Le média a même déniché une vidéo de présentation du casque audio, dévoilant ainsi son design complet sous forme de schémas. Sans surprise, le casque est très similaire à son modèle original, le QC35 II. Il se distingue par contre par la présence d’un microphone amovible placé sous l’oreillette gauche. Comme on peut le voir dans la vidéo récupérée, le casque ne pourra pas fonctionner en Bluetooth si le microphone est connecté en filaire à un smartphone, une console ou un ordinateur.

Pour l’heure, on ignore encore quand Bose a l’intention de son premier casque gaming sur le marché. Comme le souligne 9to5Google, le constructeur pourrait aussi se contenter de commercialiser une oreillette amovible compatible avec son QC35 II existant. Quoi qu’il en soit, il pourrait s’agir de la première incursion de Bose dans le monde du jeu vidéo. On vous en dit plus dès que possible sur les plans de Bose. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

