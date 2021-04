Play Store : Google s’attaque aux applications qui trompent les utilisateurs avec un faux nom

Google a annoncé de nouvelles règles concernant la manière dont les applications Android peuvent se présenter dans le Play Store, son magasin d’applications. Grâce à elles, les utilisateurs ne devraient plus être trompés par le nom de certaines applications.

Le Google Play Store a été lancé en 2008, et compte aujourd’hui plusieurs millions d’applications et de jeux disponibles dans plus de 190 pays. Cependant, certaines de ses applications induiraient en erreur les utilisateurs sur leur contenu. Google a donc présenté un certain nombre de règles qui encadreront les métadonnées des applications, comme leur nom ou leur logo.

Tout d’abord, Google a déclaré vouloir limiter la longueur des titres des applications à 30 caractères. De plus, elle interdira les mots-clés qui impliquent le classement de l’application sur le magasin, ou encore la promotion dans le titre et le nom du développeur. Enfin, le géant américain veut éliminer les éléments graphiques susceptibles d'induire les utilisateurs en erreur dans l'icône de l'application. Cet ensemble de règles pourrait aider à limiter le nombre de malwares disponibles sur la boutique.

Qu’est-ce qui sera interdit sur le Play Store ?

D’après Google, il ne sera par exemple plus possible de placer dans l’icône la mention « Meilleure application de 2021 », ou de déclarer que son application est plus intéressante que ses concurrentes. Il sera aussi interdit d’utiliser des émojis dans le titre de l’application ou le nom du développeur, et les majuscules seront également proscrites à moins que le nom de la marque soit déjà en majuscule. Google prévient que si le titre, l’icône ou le nom du développeur des applications ne respectent pas ces nouvelles règles, celles-ci ne seront tout simplement pas autorisées sur la boutique en ligne.

Lire également – WhatsApp Pink : ne téléchargez surtout pas cette application c’est un malware très dangereux

Enfin, Google a annoncé de nouvelles directives concernant les éléments de prévisualisation des applications du Google Play Store. Cela inclut les graphiques, les captures d'écran, les vidéos et les courtes descriptions qui aident à informer les utilisateurs sur les caractéristiques et les fonctionnalités d'une application.

Ainsi, les éléments de prévisualisation devront représenter fidèlement l'application ou le jeu, et fournir suffisamment d'informations pour les utilisateurs. Les développeurs devront également s'abstenir d'utiliser des mots comme “gratuit” ou “meilleur” pour décrire leur application ou leur jeu. En d’autres termes, Google souhaite mettre toutes les applications sur un même pied d’égalité. Ces mesures devraient entrer en vigueur plus tard cette année.

Source : XDA