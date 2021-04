Coronavirus : Google prévient des mesures de quarantaine dans les pays où vous voulez voyager

Google continue d’adapter ses services au coronavirus. À l’heure où ses utilisateurs sont de plus en plus nombreux à s’intéresser au voyage, son moteur de recherche affiche désormais si le pays visé impose des mesures de quarantaine. D’autres nouveautés sont également au rendez-vous pour aider à préparer les prochaines vacances.

Comme le dit si bien Google, « tandis que les vaccins sont de plus en plus disponibles, nombreux sont ceux à prévoir de nouvelles vacances ». La firme de Mountain View souligne que ces derniers temps, elle a enregistré un grand nombre de recherches en lien avec le voyage, notamment autour des restrictions appliquées par les pays ciblés. Ainsi, elle a décidé de faciliter l’accès à l’information en affichant directement les mesures en vigueur dans ledit pays.

Lorsque l’utilisateur effectue une recherche comme des vols, des hôtels ou des activités dans une région donnée, il est désormais informé des mesures de quarantaine appliquées dans cette zone. Dans une section affublée du titre COVID-19 est affichée la durée de la quarantaine imposée, s’il est nécessaire de fournir un résultat de test négatif ou toute autre recommandation. Il est également possible d’activer une option qui préviendra par mail en cas de modification de ces mesures.

Sur le même sujet : Google Maps – zones à risque, affluence transports en direct, l’application s’adapte au coronavirus

Google donne aussi des idées de voyage

Google souhaite également accompagner les projets de voyage de ses utilisateurs. S’il est encore difficile pour le moment de se projeter pour nombre d’entre eux, la firme de Mountain View alimente leur imagination en proposant différentes options. En se rendant sur google.com/travel, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner les activités qu’ils souhaitent effectuer durant leurs vacances, ou plus simplement des types de destinations comme la plage ou la montagne. Là encore, lorsqu’une décision est choisie, Google affiche les restrictions sanitaires en vigueur dans le pays.

Sur le même sujet : Apple et Google intègrent désormais le contact tracing dans leur OS pour lutter contre le coronavirus

Enfin, Google s’adresse aux adeptes de road trip en améliorant Maps. Ces derniers ont désormais la possibilité de planifier leurs arrêts durant le trajet. Après avoir entré le point de départ et d’arrivée, il est possible de sélectionner des hôtels, parcs, camping ou tout autre séjour pour l’intégrer au chemin. Cette option est seulement disponible sur la version PC de Maps. Toutefois, une fois le trajet terminé, il est possible de l’envoyer sur son smartphone via SMS, email, ou directement depuis l’application.

Source : Google