Le Galaxy Z Fold 4 est encore plus résistant que d’autres smartphones, la preuve en vidéo

Les smartphones pliables sont-ils moins durables que les téléphones traditionnels ? Eh bien pas forcément, et c’est exactement ce que s’efforce de démontrer le Youtubeur JerryRigEverything dans ses vidéos de test de résistance extrême.

Cela fait maintenant plusieurs jours que Samsung a lancé son dernier-né de sa gamme pliable, le Galaxy Z Fold 4. Le smartphone n’est pas une révolution par rapport au modèle précédent, mais au niveau du design Samsung a néanmoins amélioré la qualité de la charnière en la rendant plus résistance, et a surtout diminué la place qu’elle occupe.

Tout porte donc à croire que la durabilité du smartphone a été augmentée par rapport au Galaxy Z Fold 3 de 2021, bien que Samsung promette toujours 200 000 ouvertures et fermetures. Le célèbre Youtubeur JerryRigEverything s’est donc attelé à tester la résistance de l’appareil en vidéo dans son test habituel, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le smartphone s’en sort avec brio.

Le Galaxy Z Fold 4 survit à ce test de durabilité extrême

L’année dernière, le Galaxy Z Fold 3 avait surpris le Youtubeur en survivant aux différentes étapes du test, qui consistent notamment à rayer l’écran, le brûler, lui infliger un bain de poussière et même à le plier. Étant donné que le Galaxy Z Fold 3 était ressorti intact de toutes ces épreuves, il n’est pas étonnant de voir qu’il en est de même avec le Galaxy Z Fold 4.

Pour rappel, le Galaxy Z Fold 4 utilise des écrans protégés par du Gorilla Glass Victus+ à l'extérieur et l’UTG (Ultra-Thin Glass) à l'intérieur. Les deux encaissent donc bien les rayures. Le smartphone est également certifié IPX8, ce qui lui permet de résister à une immersion dans de l’eau claire pendant 30 minutes. Malgré l’absence de certification contre la poussière, le Galaxy Z Fold 4 ne bronche pas lorsque le Youtubeur tente de faire pénétrer du sable à l’intérieur.

Comme toujours, il est bon de rappeler que les certifications IP assurent que le smartphone est protégé dans de l’eau non traitée. Un passage dans une piscine ou dans la mer pourrait donc être fatal pour tous les appareils du marché. Malgré la charnière plus fine, le Galaxy Z Fold 4 était pratiquement impossible à plier, même lorsque la pression était appliquée depuis son côté le plus faible, opposé à la charnière.

Malgré son écran pliant, le Galaxy Z Fold 4 s’est donc montré beaucoup plus résistant que certains de ses concurrents. On pense notamment au OnePlus 10T, qui s’est rapidement brisé en deux durant le test de pliage.