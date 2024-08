Précommande Google Pixel 9 Pro Fold : où acheter le smartphone pliable moins cher ?

Google a dévoilé son nouveau smartphone pliant lors de son évènement annuel Made by Google qui s'est déroulé ce 13 août 2024. Et bonne nouvelle, contrairement à son prédécesseur, le Pixel 9 Pro Fold est disponible en France à partir de 1899 €. Dans ce guide, on vous explique où vous pouvez l'obtenir à un meilleur prix.

Google Pixel 9 Pro Fold pas cher : voici où le trouver au meilleur prix

Le Pixel Fold n’avait pas eu le droit a une sortie en France. Mais le nouveau Google Pixel 9 Pro Fold est bel et bien disponible sur le marché français et il vient concurrencer directement le smartphone pliable de Samsung, le récent Galaxy Z Fold 6. Il existe en 2 coloris, à savoir Porcelaine et Noir volcanique.

Tout comme les Google Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL, ce nouveau smartphone mise sur les fonctionnalités avancées de l'IA. Normalement en vente à 1 899 € dans sa version de 256 Go et 2029 € dans celle de 512 Go, vous pouvez profiter des offres de précommande pour l'avoir moins cher.

Amazon propose par exemple de doubler la capacité de stockage sans augmenter le prix. Vous pouvez ainsi avoir la version de 512 Go au prix de celle en 256 Go, à savoir 1 899 € seulement. Vous avez en plus un bonus reprise de 300 €, ce qui fait baisser le prix du smartphone à seulement 1599 €.

Acheter le Google Pixel 9 Pro Fold 512 Go à 1599 € au lieu de 2029 € sur Amazon

Acheter le Google Pixel 9 Pro Fold 512 Go à 1599 € au lieu de 2029 € sur Boulanger

Cliquez ici pour accéder à la série des Google Pixel 9 sur Darty

Les caractéristiques du Google Pixel 9 Pro Fold

Côté caractéristiques techniques, le Pixel 9 Pro Fold est équipé d’un SoC Tensor G4, comme tous les autres modèles de la série 9. Il est couplé à 16 Go de RAM et vous pourrez profiter d’un espace de stockage de 256 Go ou de 512 Go.

Point très important pour un modèle pliable : les écrans. L’écran principal intérieur est une dalle OLED Super Actua Flex de 8 pouces qui profite d’une résolution de 2076 x 2152 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une fois le smartphone fermé, vous pouvez utiliser l’écran extérieur OLED de 6,3 pouces (1080 x 2424 pixels).

Pour la partie photo, le grand-angle de 48 MP est accompagné d’un ultra grand-angle de 10,5 MP et d’un téléobjectif de 10,8 MP. La caméra selfie est un capteur de 10 MP. D’un point de vue caractéristiques techniques, ça ne fait clairement pas rêvé. Mais rappelons que Google met tout son savoir faire dans le traitement logiciel des photos et vidéo pour obtenir des résultats bluffants.

Enfin, côté batterie, le Google Pixel 9 Pro Fold profite d’une capacité de 4 650 mAh qui vous permet de tenir toute la journée sans difficulté.