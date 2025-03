Profitez de cette vente flash Amazon si vous voulez vous offrir le Pixel 9 Pro en promotion ! Pendant une durée limitée, le très bon smartphone Google atteint son prix le plus bas sur le célèbre site e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Une vente flash Amazon courant jusqu'au lundi 17 mars 2025 vous permet de bénéficier d'une offre intéressante sur le Pixel 9 Pro. Disponible en plusieurs coloris au choix, le smartphone Google incluant 128 Go de stockage est à 749 euros au lieu de 1099 euros, soit 350 euros de moins par rapport au prix conseillé durant sa commercialisation. Pour information, le tarif réduit est obtenu si vous ajoutez le téléphone au panier.

Dévoilé par Google au cours de l'été 2024, le Pixel 9 Pro possède un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2856 x 1280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone dispose aussi d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, du processeur Google Tensor G4, d'une batterie de 4700 mAh compatible avec la charge rapide à 27W et du système d'exploitation Android 15.

À propos de la partie photo/vidéo, le Google Pixel 9 Pro embarque un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP, un téléobjectif de 48 MP et une caméra frontale de 42 MP pour la prise de selfies. Pour terminer, la connectivité du smartphone est composée du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC, de l'USB Type-C 3.2 ou bien encore d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran.