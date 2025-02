Google Pixel 9 : le prix du smartphone est en forte baisse chez Amazon grâce à une vente flash

Une vente flash Amazon vous permet de faire de belles économies sur l'achat du Pixel 9. Pendant une durée limitée, le smartphone Google perd plus de 330 euros de son prix d'origine.

Le Pixel 9 a été officialisé par Google le 13 août 2024. Six mois plus tard, Amazon a pris la décision de baisser fortement le prix du smartphone de la firme de Mountain View. En effet, au cours d'une vente flash prenant fin le mardi 18 février 2025, le Google Pixel 9 proposé dans sa version 128 Go et son coloris noir passe de 899 euros à 568,99 euros via une double réduction.

Celle-ci se fait grâce à une première remise immédiate de plus de 25 % de la part du célèbre site e-commerce et à une deuxième remise de 100 euros lorsque le téléphone est ajouté au panier. À titre d'information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Pour rappel, le Pixel 9 de Google est doté d'un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 425 ppp. Le smartphone dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Google Tensor G4, du système d'exploitation Android 15 et d'une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide à 27W.

De son côté, la partie APN est composée d'une caméra large de 50 MP, d'une caméra ultra-large de 50 MP et d'une caméra frontale de 11 MP pour les prises de selfies. Quant à la connectivité du Google Pixel 9, elle comprend notamment le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC, l'USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Plus de détails sur notre article consacré au test du Google Pixel 9.