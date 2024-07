Google Pixel 8 et 8 Pro : jusqu’à 400 € de remise chez Amazon pour le Prime Day

Quelques mois seulement après leur sortie, les récents Pixel 8 et 8 Pro sont affichés à prix cassé pour le Prime Day. Normalement en vente à 799 € et 1 099 €, Amazon les affiche respectivement à 549 € et 719 €. Si vous cherchez des smartphones haut de gamme bradés, c’est le bon moment pour craquer !

Cliquez ici pour acheter le Google Pixel 8 à 549 €

Cliquez ici pour acheter le Google Pixel 8 Pro à 719 €

Chaque année, Amazon propose de belles promotions pour le Prime Day. Durant l’évènement qui se déroule ce mardi 16 et mercredi 17 juillet, le géant du e-commerce casse les prix de nombreux produits high-tech. Vous voulez de nouveaux écouteurs, un nouveau PC, une enceinte connectée ou encore un smartphone, c’est le bon moment pour faire vos achat à prix réduit. Mais attention, ces bonnes affaires sont réservées aux membres Prime. Si vous n’êtes pas encore abonné, Amazon vous propose un essai gratuit de 30 jours. Cela vous permet d’accéder directement aux offres du Prime Day et de profiter des autres avantages comme la livraison gratuite en un jour, Prime Video, Amazon Music, Prime Reading et plus encore.

Durant le Prime Day, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro voient leur prix chuter de près de 400 € ! Sortis en octobre 2023 au prix de 799 € et 1 099 €, ces deux smartphones passent à 549 € et 719 € pendant quelques heures. N’attendez donc pas pour en profiter.

Google Pixel 8 et 8 Pro : deux smartphones haut de gamme à petit prix

Les Pixel 8 et Pixels 8 Pro profitent de caractéristiques haut de gamme pour un prix défiant toute concurrence. Ils intègrent le puissant processeur Google Tensor G3 couplé à 8 Go de RAM pour la version standard, et 12 Go de RAM pour la version Pro.

Le Google Pixel 8 est doté d’un bel écran OLED FHD+ de 6,2 pouces (1080 x 2400 pixels). Sa dalle profite d’un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz. De son côté, le Pixel 8 Pro est plus grand avec un écran de 6,7 pouces (1344 x 2992 pixels). Son taux de rafraîchissement est également adaptatif, mais va de 1 à 120 Hz. Ce sont donc des smartphones fluides, capable de faire tourner les jeux mobiles les plus exigeants.

Côté photo, on retrouve sur les deux smartphones un grande-angle de 50 MP. Pour le Pixel 8, ce capteur principal est épaulé par un ultra grand-angle de 12 MP. Pour le Pixel 8 Pro, on retrouve un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 48 MP. La partie selfie diffère également sur les deux appareils puisque la version standard est équipé d’un capteur de 10,5 MP tandis que la version Pro embarque un objectif de 13 MP. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test du Google Pixel 8 et celui du Google Pixel 8 Pro.