Pixel 5 : d’après Android 11, ils auront la recharge inversée

Les Pixel 5 auront la recharge inversée, sous la forme d’une fonctionnalité baptisée Battery Share, à en croire le code source de la première bêta Developer Preview d’Android 11. La fonctionnalité ne concerne visiblement que les Pixel 5, puisque les Pixel 4, 4 XL et antérieurs ne disposent pas du matériel nécessaire pour prendre en charge la fonctionnalité.

L’arrivée de la recharge inversée sur les smartphones Pixel est attendue depuis que des smartphones comme le Huawei P30 Pro ou la gamme de smartphones Galaxy S10 se sont mis à proposer la fonctionnalité. Cette recharge sans fil inversée, s’appuie sur un module sans fil Qi spécial qui lui permet de transmettre de l’énergie par induction à d’autres appareils. Cela fonctionne en théorie avec tout ce qui peut se recharger sans fil : écouteurs true wireless, montres, et même d’autres smartphones. Bien que pour l’avoir testé sur un P30 Pro et un S10+, on peut vous assurer que c’est dans ce dernier cas quasi-inutile, tant la puissance transmise est faible.

Or, à en croire la première bêta Android 11 Developers Preview 1, la fonctionnalité va débarquer sur au moins un des Pixel 5, sous la forme de « Battery Share ». Un membre de 9to5Google, Dylan Roussel, est en effet parvenu à activer un nouveau menu dans l’application, en bidouillant le code source de la bêta. Code qui confirme par ailleurs clairement le fonctionnement de Battery Share. Comme vous pouvez le voir dans la capture en fin d’article, une fois activé, le menu Battery Share apparait dans les Paramètres.

On y voit une illustration qui reprend les couleurs de Google ainsi que la description suivante : « La batterie de votre téléphone se videra plus vite lorsque vous utilisez le partage de batterie. Battery Share fonctionne avec les écouteurs compatibles, montres, téléphones et plus encore ». Or, on sait qu’à l’heure actuelle aucun smartphone Pixel ne peut prendre en charge cette fonctionnalité. C’est pour cela que 9to5Google conclut que la recharge inversée débarquera bien sur au moins l’un des Pixel 5.

Pour l’heure, la fonctionnalité ne semble paramétrée pour ne s’activer qu’avec une variante, baptisée « Redfin », des prochains smartphones de Google. Il s’agit de l’un des deux noms de code des futurs Pixels, à côté de « Bramble ». A ce stade il serait prématuré d’en conclure que la recharge sans fil inversée ne sera réservée qu’aux Pixel 5 XL, mais cela reste possible. Il faudra voir si cela se confirme dans les révisions ultérieure des Developers Preview Android 11. Mais aussi si le Battery Share concernera à terme d’autres smartphones compatibles avec Android 11.

Source : 9to5Google