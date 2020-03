Google Pixel 4a : ces photos confirment l’écran troué et l’appareil photo carré

Le Google Pixel 4a est une nouvelle fois apparu dans des photos volées. Cette énième fuite confirme l’écran troué et l’appareil photo carré. On remarquera aussi que le smartphone fait l’impasse sur le design en deux tons des premiers Pixel.

Ce week-end, une nouvelle vague de photos volées montrant le Pixel 4a, le prochain smartphone milieu de gamme de Google, ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux, rapportent nos confrères de TechDroider sur Twitter. Il s’agirait visiblement d’un prototype finalisé du smartphone. Les images cadrent avec les premières photos de prise en main apparues la semaine dernière et avec les rendus 3D développés par OnLeaks. On vous invite néanmoins à prendre cette fuite avec du recul.

Lire également : Pixel 4 – Google va corriger le vilain bug du déverrouillage des yeux fermés

Un design plus proche des Pixel 4 que du Pixel 3a

Comme prévu, le Pixel 4a est visuellement plus proche des derniers Pixel 4 et Pixel 4 XL que des Pixel 3a lancés en mai 2019. Au dos, on retrouve ainsi l’appareil photo disposé dans un carré. De même, Google a décidé d‘abandonner le design en deux tons qui permettaient aux trois premières générations de Pixel de se démarquer de la concurrence.

Comme on peut le voir, le dos du Pixel 4a n’est donc pas composé de verre. On peut donc faire une croix sur la recharge sans fil, déjà absente du Pixel 3a. Sur l’une des photos volées, on aperçoit une coque officielle en tissu signée Google. La firme de Mountain View a déjà lancé de nombreux étuis de cet acabit au cours des dernières années.

Pour rappel, Google devrait dévoiler le Pixel 4a dans le courant du mois de mai 2020. Suite à l’annulation de la conférence Google i/O, le smartphone devra se contenter d’une présentation en ligne. On vous en dit plus dès que possible sur le Pixel 4a. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le design du smartphone dans les commentaires ci-dessous.