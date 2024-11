Pixel : l’IA répondra aux appels à votre place, plus besoin de décrocher le téléphone

Google travaille sur l'intégration de réponses aux appels générées par l'intelligence artificielle. Vous n'aurez plus à décrocher le téléphone pour parler à votre interlocuteur.



Répondre au téléphone, c'est so 2023. Et même avant. Depuis la sortie du Pixel 3 en 2018, les smartphones de Google bénéficient d'une fonctionnalité invisible, mais dont on ne peut pas se passer une fois adoptée : le filtrage des appels.

Sous ce nom générique se cache en réalité plusieurs options. La première est la plus basique, à savoir empêcher les numéros indésirables de vous importuner en les bloquant de manière préventive. Mais cela va bien plus loin.

Début 2024, un bouton “Allo ?” fait son apparition lorsque vous recevez un appel. Si vous décrochez et que la personne au bout du fil ne dit rien (un classique des spams téléphonique), vous pouvez appuyer dessus pour que l'assistant Google se charge de la relancer.

Plus récemment, c'est une fonction de recherche du numéro appelant qui s'est ajoutée au filtrage. Vous pouvez aussi lancer des réponses contextuelles préenregistrées. Par exemple pour demander de préciser la raison de l'appel ou s'il est urgent. Vous voyez sur l'écran une retranscription de la réponse et répondez sans décrocher. Google veut désormais aller encore plus loin grâce à l'intelligence artificielle.

L'IA va se charger de répondre aux appels à votre place sur les Pixel de Google

Dans la dernière bêta de l'application Téléphone de Google, numérotée 153, on peut voir la mention de “Réponses IA“. La description indique que “l'Assistant d'Appel suggère de nouvelles réponses intelligentes alimentées par l'IA en fonction des réponses de l'appelant sur l'écran d'appel“. Pour l’anecdote, ces réponses sont intitulées “dobby_AI” dans le code, du nom de l'elfe de maison dans Harry Potter.

L'option devra être activée manuellement et un avertissement vous préviendra qu'elle n'est pas infaillible. En théorie, l'IA pourra donc gérer votre appel de A à Z sans que vous ayez besoin d'y répondre vous-même. La fonction sera vraisemblablement gérée par Gemini Nano, ce qui veut dire que les Pixel 8 et ultérieur en bénéficieront. On ne sait pas encore si les modèles compatibles d'autres marques (Galaxy S24, Xiaomi 14T…) l'intègreront aussi à terme.

Source : 9to5Google