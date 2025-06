Pixel 10 Pro Fold : le pliable de Google devrait profiter d’une nouveauté qui va faire rager ses concurrents

Bien que Google se soit lancé sur le marché des smartphones pliables avec un peu de retard face à Samsung, l'entreprise n'a eu de cesse d'innover et a rapidement rattrapé son principal rival sud-coréen. Et il se pourrait même que Google, avec son prochain Pixel 10 Pro Fold, dépasse bientôt Samsung et tous les autres concurrents. Comment ? Grâce à une innovation technologique qu'on espérait de longue date, sans trop y croire.

Google ne devrait pas tarder à annoncer sa nouvelle gamme de smartphones Pixel 10. Parmi eux, on devrait très logiquement trouver le Pixel 10 Pro Fold, le fameux téléphone pliable dont la précédente itération nous avait particulièrement séduits l'an passé, à un point tel qu'il avait hérité de la mention “coup de coeur” de Phonandroid.

La nouvelle itération du smartphone pliable devrait avoir plus d'un tour dans son sac pour séduire encore une fois anciens et nouveaux utilisateurs. Et c'est surtout en termes de protection que le Pixel 10 Pro Fold aurait une carte à jour et pourrait battre à plates coutures ses concurrents.

Le Pixel 10 Pro Fold sera imbattable sur ce point précis

Le nouveau téléphone de Google devrait être le premier à profiter d'un indice de protection IP68. À titre de comparaison, le Pixel 9 Pro Fold sorti l'an passé ne bénéficie que d'un IPX8. Du côté de la concurrence, le Galaxy Z Fold 6 de Samsung s'en sort un peu mieux, puisqu'il profite d'un IP48. Mais avec le Pixel 10 Pro Fold, Google s'apprête à franchir un nouveau cap.

Concrètement, à quoi faut-il s'attendre avec un IP68 ? Le chiffre 6 indique que le smartphone est protégé contre la poussière. Tandis que le chiffre 8 précise que l'appareil est résistant à l'eau, et qu'il peut être immergé 30 minutes durant à un mètre de profondeur. De quoi offrir aux utilisateurs que nous sommes un pliable pouvant être utilisé dans tout type de circonstance, sans le ménager à outrance et comme n'importe quel smartphone classique.

Une autre nouveauté “de taille” attend le Pixel 10 Pro Fold

Autre importante nouveauté du Pixel 10 Pro Fold : sa faible épaisseur. Google devrait ainsi concurrencer sur le terrain de la finesse Samsung et son prochain Galaxy Z Fold 7 ou encore Honor avec son Magic V5. Parmi les autres nouveautés, le Pixel 10 Pro Fold devrait également profiter d'un écran plus grand en façade, et passerait ainsi d'une taille d'affichage de 6,3″ à 6,4″. Bref, le smartphone de Google pourrait encore remporter tous les suffrages cette année.

En attendant, rappelons qu'il ne fait aucun doute que la nouvelle gamme de smartphones Pixel de Google sera annoncée cet été. Quelques petits chanceux, les “superfans” comme Google les appelle, pourront en apprendre davantage dans les prochains jours. L'entreprise les a ainsi conviés à un événement le 27 juin 2025. L'officialisation des nouveaux appareils (smartphones, écouteurs et peut-être même une nouvelle montre ?) pourrait rapidement suivre, ce qui laisse envisager que les Pixel 10 sortiront encore plus tôt cette année. En revanche, d'autres rumeurs indiquent qu'il faudrait attendre le 20 août pour une présentation officielle des Pixel 10 et le 28 août pour celle du Pixel 10 Pro Fold.

Source : Android Headlines