Le Google Pixel 10 Pro Fold se dévoile avant l’heure, et si on jouait au jeu des 7 différences ?

Les premiers rendus du Google Pixel 10 Pro Fold viennent de fuiter. Bien que les changements semblent minimes, cette nouvelle itération pourrait bien réserver quelques surprises.

Le monde de la tech s'agite avec l'apparition des premiers rendus du Google Pixel 10 Pro Fold. Ces images signées OnLeaks, qui viennent compléter les fuites récentes concernant les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL, offrent déjà un aperçu du prochain smartphone pliable de Google avant son lancement à l’été prochain.

À première vue, le Pixel 10 Pro Fold semble être le portrait craché de son prédécesseur. Cependant, cette ressemblance ne doit pas être perçue comme un manque d'innovation, mais plutôt comme une volonté de peaufiner une formule déjà gagnante.

Des améliorations subtiles mais significatives

Bien que les changements esthétiques soient minimes, quelques évolutions notables se dessinent. D’après OnLeaks, le module photo conserve des dimensions similaires, laissant présager que les capteurs resteront inchangés ou subiront des modifications mineures. La vraie nouveauté pourrait se cacher dans l'épaisseur de l'appareil, qu’il annonce plus fine, même si les rendus ne permettent pas de le confirmer avec certitude.

Sous le capot, le Pixel 10 Pro Fold embarquera le processeur Tensor G5, fabriqué par TSMC. Cette puce devrait offrir des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique. Côté mémoire, on s'attend à retrouver 16 Go de RAM et des options de stockage de 256 ou 512 Go.

Le lancement du Pixel 10 Pro Fold est prévu pour août, lors d'un événement « Made by Google » qui verra également l'annonce des autres modèles de la série Pixel 10. Une information intéressante concerne le prix de ce nouveau modèle. Contrairement à la tendance du marché qui voit les prix des smartphones haut de gamme augmenter ou se maintenir, Google pourrait opter pour une légère baisse du tarif de son Pixel 10 Pro Fold. Cette décision, si elle se confirme, pourrait rendre l'appareil plus attractif face à une concurrence de plus en plus féroce. Il faudra attendre que Google vienne confirmer ou infirmer cela, mais nous devrons probablement encore attendre plusieurs mois avant d’en savoir davantage.