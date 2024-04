Google Photos peut vous faire économiser de l’espace de stockage, mais la condition ne va pas vous plaire

La célèbre application Google Photos s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité sur Android qui promet une gestion plus efficace de l'espace de stockage. Baptisée “Storage saver”, cette option permettra une réduction importante de la taille des médias. Attendue avec impatience, elle devrait être déployée prochainement sur tous les appareils mobiles.

Google Photos se prépare à offrir à ses utilisateurs Android une option précieuse pour optimiser l'espace de stockage. Cette innovation, jusqu'alors réservée à l'interface web, permettra de compresser en masse les photos et vidéos. Elle pourra libérer ainsi de l'espace précieux dans le stockage du compte Google.

La détection de cette fonctionnalité émergente s'est faite grâce à une analyse approfondie de l'APK de l'application par nos confrères, qui ont révélé des indices sur l'intégration prochaine du “Storage saver“. Comme sur son homologue web, cette démarche de réduction se présente comme un choix irréversible et global : il ne sera pas possible de sélectionner spécifiquement les fichiers à compresser. Chaque photo sera ramenée à une résolution de 16MP et chaque vidéo à du 1080p, entraînant donc la perte définitive des versions originales.

Vous devrez choisir si vous voulez comprimer toutes vos photos ou aucune

Cette approche tout ou rien, bien qu'efficace pour libérer de l'espace, pourrait ne pas convenir à tous. Les utilisateurs souhaitant conserver la qualité originale de certains clichés tout en compressant d'autres pourraient se trouver face à un dilemme. L'absence de flexibilité dans la sélection des fichiers à compresser représente une limitation importante de cette fonctionnalité.

L'arrivée imminente de cette option dans l'application Google Photos sur Android soulève à la fois donc de l’enthousiasme et des préoccupations. Si elle promet une gestion de l'espace de stockage plus aisée pour de nombreux utilisateurs, la nature irréversible de la compression et l'approche globale adoptée nécessiteront de faire un choix préalable. Reste à voir comment cette fonctionnalité sera accueillie une fois mise en œuvre.

Google s'efforce ainsi ainsi de proposer des solutions pour optimiser l'espace disponible sur nos appareils. L'entreprise, déjà engagée dans la recherche de formats de compression plus efficaces à travers le projet Jpegli, qui vise à sortir des limitations actuelles du JPEG.

Source : androidauthority