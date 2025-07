Google Photos va s’associer à cette application controversée pour proposer une nouvelle option

Google Photos prépare l'intégration d'une application tierce et le choix est plutôt surprenant. Elle aura la charge d'une nouvelle fonctionnalité. Voici de quoi il s'agit exactement.

Les applications Google sont en pleine mutation. Avec l'arrivée d'Android 16 et de son design Material 3 Expressive à venir plus tard cette année, elles vont à terme totalement changer d'interface. L'occasion de donner un coup de jeune à certaines, mais aussi d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Dans l'immense majorité des cas, le firme de Mountain View s'occupe de développer ces dernières avant de les proposer via une mise à jour.

La découverte des équipes d'Android Authority va cependant à l'encontre de cette généralité. En fouillant le code de Google Photos, plus précisément sa version bêta 7.38, elles ont découvert quelque chose de très inhabituel : l'intégration d'une autre application chargée de proposer une option spécifique. Ce qui étonne, c'est que non seulement l'appli en question n'a rien à voir avec Google, mais surtout qu'elle a dernièrement été sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons.

Cette application va s'inviter dans Google Photos pour une raison bien précise

Les captures d'écran ci-dessous parlent d'elles-mêmes : Google Photos veut proposer un partenariat avec CapCut, l'application de retouches détenue par ByteDance, la maison-mère de TikTok. Dans les faits, cela sert pour le moment à modifier les “Moments”, ces compilations automatiques de différents clichés et vidéos par Google Photos façon diaporama animé. Notez que si ce dernier est uniquement composé de vidéos, l'option n'apparaît pas.

Comme vous pouvez le voir, Google Photos vous proposera l'installation de CapCut si vous ne l'avez pas déjà. On ignore encore comment se passe la transition vers l'appli de ByteDance. Il est toutefois étonnant que la firme de Mountain View choisisse de s'associer avec elle.

Rappelons que l'application CapCut est interdite dans certains pays comme l'Inde, et qu'elle a brièvement subit le même sort aux États-Unis avant d'être finalement autorisée à nouveau. Et n'oublions pas le feuilleton à rallonge concernant TikTok et son rachat sur le sol américain. Reste la possibilité que ce partenariat avec CapCut soit limité à une ou quelques régions du monde spécifiques.