Pixel 5a : des photos volées dévoilent le prochain smartphone de Google

Le Pixel 5a, le prochain smartphone milieu de gamme de Google, se dévoile dans une série de photos volées apparues sur la toile. Le téléphone se distinguerait des générations précédentes par la présence d'un lecteur d'empreintes digitales et d'une caméra pour les selfies sous l'écran. Google ferait donc l'impasse sur l'écran troué des Pixel 4a.

Après le Pixel 3a et le Pixel 4a, Google travaille fort logiquement sur le Pixel 5a. Orienté milieu de gamme, le smartphone n'est pas attendu avant plusieurs mois. Au plus tôt, la firme de Mountain View pourrait dévoiler sa nouvelle production dans le courant de mai 2021, lors d'une hypothétique conférence Google i/O. Pour l'heure, il ne s'agit encore que de conjectures.

Quoi qu'il en soit, des photos volées censées montrer le Pixel 5a ont été mises en ligne sur le site de SlahLeaks, une plateforme permettant aux internautes de partager des fuites. On vous invite évidement à prendre les clichés avec du recul. Il est impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agisse bien d'un terminal conçu par Google.

Capteur photo et lecteur d'empreintes sous l'écran ?

Tout d'abord, on notera que le smartphone n'est pas surmonté d'une encoche ni marqué par un trou dans l'écran. Tout porte à croire que Google ait décidé de glisser la caméra frontale sous l'écran ou dans un mécanisme escamotable. Rien ne permet de déceler la présence d'un tiroir rétractable. Il n'est donc pas impossible que la marque s'appuie sur une technologie de caméra sous l'écran, en miroir de ZTE et de son Axon 20 5G. On s'étonnera tout de même que Google inaugure cette technologie sur un terminal milieu de gamme.

Une des photos volées dévoilent la présence d'un lecteur d'empreintes digitales caché sous la dalle tactile. Ce serait la première fois que Google ne miserait pas sur un capteur d'empreintes traditionnel sur le dos. Là encore, c'est plutôt étonnant au vu du positionnement du smartphone. On imagine que cette fonctionnalité devrait se retrouver sur le futur et hypothétique Pixel 6. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs Pixel. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.