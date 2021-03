Apple peut désormais transférer toutes vos photos iCloud sur Google Photos

Apple est l'un des tout premiers GAFA à proposer le transfert automatisé des photos iCloud vers un autre service. Dans un premier temps l'outil de la firme ne permet que des transferts de votre photothèque vers Google Photos. Il y a néanmoins des conditions.

Apple est l'un des tout premiers géants du net à se plier à l'une des mesures-phares du règlement général de protection des données (RGPD). Ce texte, qui s'applique en Europe depuis quelques temps, met en place un cadre contraignant pour que les grandes plateformes ne puissent plus faire tout et n'importe quoi de vos données personnelles. L'une des dispositions prévues par le texte est ce que l'on appelle le droit à la portabilité des données personnelles.

Toutes les plateformes qui opèrent en Europe doivent permettre aux utilisateurs de facilement télécharger toutes leurs données sur un service dans le but de les consulter en local ou de les transférer sur une autre plateforme. L'alinéa 2 de l'article 20 du RGPD sur le Droit à la portabilité des données va néanmoins plus loin et stipule notamment qu'il est possible “d'obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d'un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible”.

Apple fait figure d'exemple en matière de respect du RGPD

Autrement dit à plus ou moins long terme toutes les plateformes qui comportent des données personnelles faciles à transférer d'un service à l'autre comme les photos devront proposer un outil qui simplifie ce transfert. Pour l'heure, très peu de plateformes se sont pliées à cette obligation. Apple fait néanmoins figure de précurseur. iCloud propose à partir d'aujourd'hui un outil permettant de transférer directement et de manière automatisée vos photos iCloud vers Google Photos.

Pour utiliser cet outil, il suffit de vous rendre dans les paramètres de Données et confidentialité de votre compte iCloud. Une liste déroulante suggère que Apple proposera prochainement le transfert vers d'autres plateformes. Concrètement ce transfert n'est pas immédiat, mais peut prendre jusqu'à 7 jours. Il est possible de sélectionner la totalité des photos et/ou des vidéos ensemble ou séparément. Une fois le processus lancé vous recevrez un premier mail de confirmation, puis un second lorsque le transfert sera achevé.

Lire également : Google avertit des millions d'utilisateurs que Google Photos peut endommager vos photos

Notez que vous devrez disposer de suffisamment d'espace dans votre compte Google Photos pour que le transfert se déroule correctement. Le cas échéant, certains éléments pourront ne pas être transférés. Si vous pensez que vous manquez d'espace, il est conseillé d'augmenter votre espace de stockage en amont en souscrivant une offre d'abonnement. Outre l'Europe, le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège et le Lichtenstein, l'outil de transfert vers Google Photos est également disponible aux Etats-Unis, Canada et Australie.