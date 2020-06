Google Photos change de design : dévouvrez la nouvelle interface et sa carte interactive

Google Photos bénéficie d’une refonte substantielle de son design. Google vient de dévoiler son nouveau logo et sa nouvelle interface qui bouleverse les habitudes. Elle met plus l’accent sur les Memories, les photos et vidéos dont les vignettes s’agrandissent. Un nouvel onglet Recherche contient une toute nouvelle carte interactive que beaucoup vont adorer.

Google Photos est devenu une application incontournable pour une myriade de personnes dans le monde. Plus qu’une simple galerie de photos, c’est un espace de sauvegarde qui conserve tous vos souvenirs en lieu sûr grâce à la magie du Cloud. Google procède parfois à de petits changements esthétiques et plus souvent à l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Mais rarement l’application Photos a bénéficié d’un lifting aussi profond que celui que propose aujourd’hui la firme de Mountain View.

Google Photos s’offre un nouveau logo et met l’accent sur vos photos et souvenirs

Premier changement qui saute aux yeux : le nouveau logo. Google a décidé de faire dans la simplicité en optant pour un « design plat » et minimaliste. L’hélice caractéristique du logo prend une forme beaucoup plus arrondie qui fait penser à un trèfle. Elle arbore les mêmes couleurs bleu, rouge, jaune et vert qui font l’identité de Google Photos.

Pour en venir à l’interface, elle s’articule désormais autour de trois onglets au lieu de quatre. Tout à gauche, on retrouve toujours le volet Photos qui présente une galerie de vos images avec en haut une ligne réservée aux Memories, une nouvelle fonctionnalité de Google Photos présentée l’année dernière. Celle-ci défile au quotidien vos photos prises les années précédentes. Il s’agit d’une excellente manière de vous rappeler à vos bons souvenirs.

Les Memoires gagnent en visibilité en prenant plus d’espace. Idem pour vos photos dont les vignettes s’agrandissent. L’onglet contient également vos vidéos qui se jouent en autoplay depuis la galerie, un changement introduit lui aussi l’année dernière. À l’extrême droite de la nouvelle interface de Google Photos, on retrouve un nouvel onglet Collection qui regroupe désormais vos albums, favoris, la corbeille, etc.

Enfin, au centre, un onglet est consacré aux Recherches et remplace l’onglet Album dans la version précédente. Plutôt qu’une simple barre de recherche, cette interface est un espace qui vous donne « un accès rapide aux personnes, aux lieux et aux choses les plus importantes pour vous ». C’est ici que l’on retrouve l’une des nouveautés phares du nouveau Google Photos.

Nouvelle carte interactive

Google Photos classait déjà vos photos en fonction des lieux où elles ont été prises. L’application va désormais plus loin en les présentant sur une carte interactive comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours. Vous pouvez zoomer et dézoomer la carte, la glisser dans tous les sens pour explorer les photos de vos voyages, voir où vous avez pris le plus de photos dans votre ville, etc.

La nouvelle version de Google Photos a déjà commencé à être déployée et devrait arriver chez tout le monde d’ici la semaine prochaine, a annoncé Google dans une note publiée sur son blog.