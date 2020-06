Google Photos : vos clichés géolocalisés apparaitront bientôt sur une carte

Google prépare une vue cartographique pour l’application Photos, information dévoilée par le code source de la version 4.52 de cette dernière. Si vous avez activé la géolocalisation des photos, celles-ci se positionneront sur une carte similaire à celle de Google Maps. Une fonction déjà présente dans iOS chez Apple.

Google Photos maitrise déjà le temps. L’application est capable de proposer des montages et des petits diaporamas en fonction du jour de l’année. Vous avez fait un voyage il y a deux ans jour pour jour ? Vous recevez alors une notification « Redécouvrez cette journée en telle année » qui vous emmène directement vers une sélection de clichés réalisés à cette date. Cela participe à une fonction plus élargie appelée Timeline qui vous permet de remonter le temps, aussi bien dans Google Photos que dans Google Maps.

Avec la nouvelle version de Google Photos, estampillée 4.52 et en cours de déploiement sur les smartphones, la firme de Mountain View veut aussi maitriser l’espace. Nos confrères de 9to5Google ont décortiqué l’APK de cette version de Photos et ont découvert les traces d’une future fonctionnalité : une vue cartographique des albums. Elle prendrait le nom de « Explorez votre monde ». Elle viendrait donc en complément du tri des photos par lieu géographique actuellement proposé (mais qui reste assez basic).

Vos photos apparaissent sur une carte

L’idée est assez simple. Vous prenez des photos. Elles sont géolocalisées et l’information est intégrée dans les données EXIF (il faut évidemment que cette fonction soit activée pour que cela fonctionne). Quand elles sont sauvegardées sur Google Photos, le système les classe en fonction des coordonnées géographiques et les positionne sur une carte type « Google Maps ». Vous pouvez zoomer ou dézoomer pour étendre ou resserrer la recherche. Le système vous indique combien de photos ont été prises dans la zone observée (et vous les positionne).

Nos confrères ont également découvert deux autres informations intéressantes. D’abord, il est possible d’enlever ou de repositionner une photo en cas de besoin. Ensuite, Google Photos utiliserait l’intelligence artificielle pour affiner la position sur la carte en fonction du contenu (en reconnaissant un monument par exemple). L’exploration cartographique est une belle fonctionnalité à apporter à Google Photos qui va dans le sens d’une simplification du tri dans les albums. Notez que les utilisateurs d’iOS peuvent d’ores et déjà profiter d’une vue similaire dans Apple Photos.

