Google Photos supprime le champ de recherche : découvrez toutes les nouveautés

Google travaille sur une nouvelle interface pour l’application Android de Google Photos, ce qui n’a jamais été entrepris depuis 4 ans. Plusieurs modifications sont au programme, notamment au niveau des onglets et de la barre de recherche intégrée. Pour certains éléments, plusieurs options sont envisagées.

Google Photos s’est enrichi avec le temps. Même ces dernières années, l’application Android native du service s’est vu offrir de nouvelles possibilités de recherche, grâce à l’intelligence artificielle, l’un des domaines (sinon LE domaine) dans lequel Google investit son argent. Les suggestions sont plus pertinentes. La reconnaissance des visages s’est affinée. Et la compréhension globale de la photo s’est améliorée. Quand vous cherchez « plage », vous n’avez plus un terrain vague.

Google Photos n’a cependant pas bénéficié d’un ravalement de façade depuis plusieurs années. Au moins depuis l’arrivée de la barre de recherche, en 2016. Certes, quelques petits boutons ont été ajoutés pour offrir de nouveaux services en fonction des nouveaux produits de la firme, comme le bouton Chromecast. Mais, globalement, rien n’a changé. Mais Google y travaille.

Les photos qui accompagnent cet article ont été réalisées à partir de l’application française de Google Photos sur le téléphone de votre serviteur. Vous pouvez donc dès à présent y accéder. Notez toutefois que le déploiement de la nouvelle interface devrait être progressif. Vous pourriez donc toujours être sous l’ancienne interface. Certains confrères anglo-saxons notent également que des versions tests sont en cours avec plus ou moins d’onglets en bas de l’écran.

Le champ de recherche déplacé dans un onglet

Les changements entre l’ancienne et la nouvelle interface ne se remarquent pas tout de suite. Le plus flagrant est la disparition de la barre de recherche et du menu « hamburger », en haut de l’écran. Grâce à l’espace gagné, Google en profite pour intégrer une partie « souvenirs » qui va changer au fil des jours.

Deuxième changement notable, l’arrivée d’un nouvel onglet appelé « Recherche » qui s’intercale entre l’onglet « Photos » et l’onglet « Pour vous ». Dans cet onglet, vous retrouvez un champ de recherche, ainsi que quelques résultats de recherches suggérées (personnes, lieux, thèmes, catégories). Troisième changement, l’onglet Album, qui avait été améliorée fin 2019, est supprimé. Il est remplacé par l’onglet « Collection » où vous retrouvez vos albums, vos captures d’écran, les images réalisées à partir d’application (captures d’écran dans les émulateurs par exemple), mais aussi les dossiers que vous avez créés dans l’interface web, une corbeille et, marketing oblige, un lien vers un service d’impression.