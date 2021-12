Google Photos : après les Pixel, le dossier verrouillé débarque sur d’autres smartphones Android

L’attente pour les utilisateurs Android est bientôt terminée : Google Photos permet désormais de cacher ses photos sensibles dans un dossier verrouillé sur d’autres smartphones que les Pixel. La fonctionnalité a notamment été repérée sur le Samsung Galaxy A52. Les utilisateurs iPhone, quant à eux, devront visiblement attendre encore un peu.

C’est une fonctionnalité qui se fait attendre par de nombreux utilisateurs de Google Photos. Lors sa conférence I/O en mai 2021, la firme de Mountain View a annoncé que son application intégrerait bientôt un dossier verrouillé, dans laquelle il sera possible de mettre à l’abri des regards indiscrets ses photos sensibles. Un mois plus tard, le dossier fait finalement son apparition sur les Pixel, Google promettant alors que les autres smartphones y auront bientôt droit.

À en croire des captures d’écran réalisées par nos confrères d’Android Police, il semblerait que le déploiement sur d’autres appareils Android ait commencé. En effet, le dossier est désormais disponible sur le Samsung Galaxy A52. À la rédaction, nous avons pu tester sur Galaxy S20+, smartphone sur lequel la fonctionnalité est également présente. Notons par ailleurs que l’application empêche de prendre une capture de l’intérieur du dossier pour des raisons de sécurité.

Le dossier verrouillé de Google Photos arrive sur les smartphones Android

Le dossier est ensuite accessible via le chemin Bibliothèque > Suggestions utiles > Dossier verrouillé, ou directement en tapant « dossier verrouillé » dans la barre de recherche. Google Photos demande alors une vérification biométrique ou bien un code PIN en fonction de la méthode avec laquelle vous l’avez configuré. À noter également les photos cachées sont retirées du stockage cloud, pour éviter de tomber dessus par mégarde.

Sur le même sujet : Google Photos — une option de stockage gratuit et illimité pour les acheteurs des prochains Pixel ?

Autrement dit, inutile de passer une application tierce. Concernant les utilisateurs iPhone, c’est une autre histoire. Google a promis que la fonctionnalité serait accessible à tous d’ici la fin de l’année. Pour Android, la chose semble déjà réglée. Sur iOS, la firme de Cupertino s’est contentée que le dossier arriverait « bientôt ». Patience, donc, cela ne saurait tarder.

Source : Android Police