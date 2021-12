Stadia pour Android permettra bientôt de regarder les parties d’autres joueurs

Google a mis à jour l’application Stadia pour Android. Dans son code source ont été trouvées les traces de nouvelles fonctionnalités que la firme de Mountain View pourrait déployer prochainement. L’une d’elles permettra notamment aux abonnés de voir en direct les parties d’autres joueurs. En outre, le moteur de recherche sera nettement amélioré.

Stadia aurait pu être le Netflix du jeu vidéo. Lancé il y a deux ans en France, Stadia est un service de jeu en streaming développé par Google qui a du mal à trouver son public. Pourquoi ? Parce que le prix est élevé. Il est de 10 euros par mois, sans compter le coût des jeux. Google propose un accès gratuit, mais celui-ci est assez restrictif, évidemment. Heureusement, Google offre aussi des réductions et des jeux gratuits pour les abonnés premium. Vous pouvez retrouver ici la liste des jeux offerts en décembre 2021.

Stadia a d’autres atouts que son catalogue tarifaire. Le service offre quelques fonctions innovantes que vous ne retrouvez pas sur d’autres services de jeu en streaming, tels que PS Now, Xbox Cloud Gaming ou GeForce Now. L’une d’elles est le jeu via Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde. Pas besoin d’installer quoi que ce soit pour jouer. Et les fonctions vont continuer de s’enrichir. Certains indices ont été découverts dans le code source de la dernière version de l’application Android de Stadia, estampillée 3.44 et déployée cette semaine.

Stadia proposera bientôt de regarder les parties des autres joueurs

Dans le code de l’application, trois nouvelles fonctions encore inactives ont été découvertes. La première est la possibilité de regarder la partie d’un autre joueur. Puisque tout est en streaming, pourquoi le serveur ne transmettrait-il son flux qu’à un seul client ? Grâce à cette fonction, un joueur pourrait donner l’accès à sa partie à un autre pour la regarder en direct.

La seconde nouveauté concernerait le moteur de recherche. Comme l’application web, l’application Android intègrerait un moteur de recherche pour accéder plus facilement aux jeux du catalogue Stadia. Ce moteur profiterait bien sûr des suggestions automatiques, mais également d’une recherche plus complète en incluant plus de termes : nom des jeux, description, DLC, etc.

Dernière nouveauté, Stadia 3.44 laisse entendre que Google pourrait proposer un nouveau réglage de sécurité permettant d’empêcher l’application de suggérer des réponses dans la messagerie intégrée. En d’autres termes, l’application ne serait plus en mesure de lire les messages reçus.

Source : 9to5Google