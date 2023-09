Android change de look, voici son nouveau logo et son bugdroid en 3D

En amont de la sortie d'Android 14, Google dévoile le nouveau logo du système d'exploitation mobile et le nouveau look de sa mascotte Bugdroid. Au programme : une majuscule et de la 3D.

En parallèle des différentes versions d'Android, il y autre chose qui se met à jour régulièrement au fil des années. On peut très facilement passer à côté si on ne fait pas attention, et ça ne changera rien à notre expérience utilisateur. Il s'agit du graphisme du nom Android lui-même et du design de sa mascotte, le bugdroid. Et ils en ont connu des modifications. En 2019, le logo Android changeait pour être “plus accessible et facile à lire” selon Google, avec l'intégration de la tête du bugdroid juste à droite. Les versions d'Android en profitaient pour perdre leur nom de gâteau ou leur lettre et être simplement numérotées.

Aujourd'hui, la firme généralise les changements graphiques de son logo et du robot aperçus au début de l'été. Fini “android”, place à “Android” ! D'accord, le changement n'est pas spectaculaire, et nous l'avions adopté dans nos articles bien avant qu'il ne soit officiel. Google explique son choix : “nous rehaussons le logo Android en mettant le « A » majuscule, ajoutant ainsi plus de poids à son apparence lorsqu’il est placé à côté du logo de Google. Bien que nous ayons ajouté davantage de courbes et de personnalité propres à Android, la nouvelle stylisation Android reflète plus fidèlement le logo de Google et crée un équilibre entre les deux”.

Google change le logo Android et le look de la mascotte bugdroid

Autre transformation beaucoup plus notable celle-ci, le bugdroid, le petit robot vert qui sert de mascotte au système d'exploitation mobile. Il est passé par de nombreuses phases. Plat en 2008, il change de couleur en 2013 avant de perdre son corps en 2019 (pour accompagner le logo Android). 2023 signe le retour de la 3D pour un robot tout en rondeurs.

“Nous voulions que le bugdroid soit aussi dynamique qu'Android lui-même. Nous avons également mis à jour l'apparence complète du robot pour garantir qu'il puisse facilement passer d'un environnement numérique à un environnement réel, ce qui en fait un compagnon polyvalent et fiable sur tous les canaux, plates-formes et contextes”, justifie Google.

Ces changements surviennent un peu avant la sortie d'Android 14, dont l'arrivée pourrait être repoussée à début octobre. La nouvelle identité de la marque va être déployée progressivement sur les appareils et ailleurs dès cette année.