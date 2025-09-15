Google muscle son arsenal pour nous protéger contre les arnaques et les spams

Google poursuit le développement de son arsenal contre les arnaques et les spams. Après la prise en charge des appels et des SMS, la firme de Mountain View préparerait une expansion majeure de sa fonctionnalité de détection.

Lorsqu’un numéro inconnu nous appelle, deux choix principaux s’offrent à nous : répondre et prendre le risque d’avoir affaire à un spam, ne pas répondre et s’exposer à manquer une communication importante.

Pour protéger ses utilisateurs des appels et SMS indésirables, Google a développé des outils de détection et c’est Gemini, son assistant IA, qui s’en charge. Et la firme de Mountain View souhaite aller encore plus loin : elle préparerait une extension majeure de cette fonctionnalité à certaines applications de messagerie tierces.

Google étend sa détection des arnaques aux applications de messagerie tierces

C’est en tout cas ce que suggère la mise à jour Android System Intelligence pour la série Pixel 10 (version B.13.playstore.pixel10.801661517) analysée par nos confrères d’Android Authority. Cette fonctionnalité étendue devrait être, là encore, alimentée par Gemini Nano et accessible via Paramètres > Sécurité et confidentialité > Plus de sécurité et confidentialité > Détection d’arnaque. Elle affichera probablement des alertes dans les notifications des applications de messagerie prises en charge, plutôt que dans les applis elles-mêmes. La détection devrait par ailleurs fonctionner par chat, permettant ainsi de signaler certaines conversations et de poursuivre les autres normalement.

Ces alertes pourront prendre différentes formes : avertissement d’activité suspecte dans un message ou pour un contenu potentiellement dangereux, bouton pour confirmer qu’un message n’est pas une arnaque et possibilité de mettre en pause la détection des arnaques pour un chat en particulier. Il pourrait également y avoir une limite quotidienne pour les alertes d’arnaque, mais on ignore s’il s’agit d’une restriction technique ou d’un choix de Google pour ne pas saturer l’utilisateur.

Nos confrères ont découvert un fichier mentionnant les applications qui pourraient recevoir cette option de détection des arnaques, telles que Google Messages, Google Chat, Signal, WhatsApp, Instagram ou encore X (ex-Twitter). Mais rien ne garantit qu’elles la supporteront réellement.

Cette extension de la détection des arnaques devrait arriver sur les gammes Pixel 9 et Pixel 10. En effet, ces outils sont, pour le moment, exclusifs aux Pixel – et tous ne sont pas encore accessibles en France. Ces fonctionnalités n’étant pas activées par défaut, la firme de Mountain View entend par ailleurs encourager leur utilisation et prépare, pour ce faire, une solution.