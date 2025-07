Comment Google prédit les tremblements de terre grâce aux 2,5 milliards de smartphones Android en activité

Le système d'alerte en cas de tremblement de terre intégré à Android a été passé au crible par des experts. Sa fiabilité étonne, mais son accessibilité est sans doute son meilleur atout.

En 2020, Google a lancé Android Earthquake Alerts, un système de détection et de prévention contre les tremblements de terre. Ce programme a été critiqué par des experts et des organismes de sécurité publique. On lui reproche notamment un manque de fiabilité, et surtout de transparence quant à son fonctionnement. Mais une récente étude publiée par la revue Science conclue que ce système d'alertes peut se montrer très efficace.

Accessible dans 98 pays depuis environ 2,5 milliards de smartphones Android, le système d'alertes de risque sismique d'Android a d'abord connu quelques erreurs initiales. Mais il a été corrigé pour devenir plus pertinent. Il a généré plus de 1 200 alertes au cours des trois dernières années. Dans 36 % des cas, les utilisateurs ont été prévenus avant le début des secousses, leur permettant de s'abriter et de prendre des mesures pour se protéger. En outre, 85 % des personnes alertées ont effectivement ressenti des secousses.

Des alertes en fonction de la puissance du séisme

En moyenne, chaque mois, Android Earthquake Alerts prévient 18 millions de personnes, pour une soixantaine d'alertes. Le système est capable de détecter des tremblements de terre de magnitude 1,9 et supérieur sur l'échelle de Richter, mais n'envoie des messages d'avertissement qu'à partir d'une magnitude de 4,5. Autrement, les alertes seraient trop nombreuses, et les utilisateurs pourraient y prêter moins attention lorsque le danger est réel.

Dans le cas de secousses légères, un simple message de vigilance est affiché par les smartphones Android. En cas de situation plus sérieuse, l'alerte apparaît en plein écran sur l'appareil, avec une couleur rouge pour bien mettre en avant le danger, le tout accompagné d'un son à fort volume. Des instructions sont aussi indiquées pour se mettre à l'abri : se rapprocher du sol, se positionner sous un endroit capable de nous protéger, et tenir la position avec une main sur la tête et une autre pour s'agripper à un objet jusqu'à la fin de l'épisode sismique.

Le système de Google accède en temps réel aux données des accéléromètres qui sont intégrés dans nos smartphones Android. Si dans une zone, tous les appareils commencent à trembler soudainement au même moment, alors on peut établir qu'un tremblement de terre est en cours. L'intensité des secousses mesurées par les accéléromètres permet même à Google d'identifier avec une certaine précision l'épicentre de l'événement.

Efficace, et surtout (presque) universel

“Si le téléphone détecte un événement suspect, il envoie un signal à notre serveur de détection sismique, ainsi qu'une localisation approximative du lieu de la secousse. Le serveur combine ensuite les informations de plusieurs téléphones pour déterminer si un tremblement de terre est en cours”, explique Google.

“Cette approche utilise les plus de deux milliards de téléphones Android utilisés dans le monde comme mini-sismomètres pour créer le plus grand réseau mondial de détection sismique ; les téléphones détectent les vibrations et la vitesse des secousses d'un tremblement de terre et alertent en conséquence les utilisateurs Android dans les zones touchées”, précise l'entreprise.

L'un des défauts du système, relevé par les chercheurs, est qu'il nécessite la présence de mobiles Android pour fonctionner. Par conséquent, il montre de sérieuses limites sur la plupart des dorsales médio-océaniques (des chaînes de montagnes sous-marine). Il est par contre capable de calculer des phénomènes de subduction (enfoncement d'une plaque tectonique sous une autre) situés à des dizaines, voire à des centaines de kilomètres des côtes.

Les scientifiques qui ont analysé Android Earthquake Alerts estiment qu'il n'est pas parfait, mais qu'il se montre aussi fiable que d'autres systèmes de détection. Et surtout, il atteint une échelle inégalée, touchant plus de 2,5 milliards de personnes, parfois dans des régions reculées qui n'ont accès à aucune alternative.

En 2021, les Philippines étaient frappées par un tremblement de terre de magnitude 6,7. Des utilisateurs avaient reçu l'alerte sismique d'Android sur leur smartphone au bon moment, leur permettant de prendre les devants et de se mettre à l'abri. Être mis au courant seulement quelques secondes en avance peut sauver des vies.

Samsung serait en train de développer une fonction pour ses appareils laissant l'utilisateur personnaliser les alertes sismiques. Il serait notamment possible de choisir à partir de quelle magnitude on reçoit une notification d'avertissement. Des options pour mieux réagir en cas de tremblement de terre seraient aussi prévues.