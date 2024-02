Google Messages : réagir à un message va bientôt devenir encore plus simple

Google préparerait une nouvelle mise à jour pour son application Message, qui pourrait bien permettre à ses utilisateurs de réagir à des messages à la vitesse de l’éclair.

Google Messages pourrait bientôt introduire une nouvelle façon de réagir aux messages. Selon 9to5Google, la dernière version bêta de l'application contient un bout de code qui suggère qu'une fonction de double appui pour réagir est en préparation.

Actuellement, si vous souhaitez réagir à un message dans Google Messages, vous devez appuyer longuement dessus et choisir parmi une série d'emoji. Vous disposez également d'autres options telles que “favori”, “copie”, “supprimer”. Appuyer longuement sur un message pour réagir peut s'avérer un peu fastidieux et chronophage, surtout si vous souhaitez accuser réception d'un message rapidement.

Réagir à un message va devenir encore plus rapide

Si elle est mise en œuvre, la fonction “double-tap-to-react” permettra de réagir plus facilement et plus rapidement aux messages. Il vous suffirait d'appuyer deux fois sur un message pour envoyer une réaction par défaut, comme un pouce levé ou un cœur. Vous pourrez évidemment toujours accéder au menu complet des emoji et à d'autres options en appuyant longuement sur le message.

Cette fonctionnalité serait similaire à celle d'autres applications, comme Telegram et Instagram, qui permettent déjà aux utilisateurs de réagir par un double tapotement. Le code source de la nouvelle version de l’application ne donne pas beaucoup d’informations sur la fonctionnalité, mais on espère par exemple qu’il sera possible de pouvoir choisir l’emoji à envoyer par défaut en cas de double tapotement.

Google Messages expérimente les réactions depuis un certain temps, mais les a mises en avant plus récemment. Il y a quelques mois, l'application a d’ailleurs lancé Photomoji, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer des autocollants et des réactions personnalisés à partir de leurs propres photos.

Pour l’instant, on ne sait pas encore quand ou si Google lancera la fonctionnalité “double-tap-to-react” pour le grand public. Il ne s'agit pas d'un changement majeur, et il est donc possible qu'elle ne fasse pas partie de la prochaine version majeure de l’application. En attendant, on sait que Google vient officiellement d’intégrer Gemini, le nouveau nom de Bard, à son application Messages. L’IA pourrait donc bientôt redéfinir la façon dont nous envoyons des messages, mais il reste à voir de quoi elle sera capable.