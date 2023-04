Google Messages va vous permettre d’envoyer des photos beaucoup plus rapidement

Google a discrètement introduit une nouvelle option dans les paramètres de Messages chez certains utilisateurs. Celle-ci propose de réduire la définition des images afin de pouvoir les envoyer plus rapidement à son destinataire. Pratique pour les personnes habitant dans une zone mal couverte ou qui souhaite économiser leurs données mobiles.

Vous venez de prendre une photo magnifique pendant vos vacances avec votre dernier smartphone ultra performant, vous souhaitez l’envoyer en définition maximale à vos proches pour qu’ils puissent profiter dans les meilleures conditions… et là c’est le drame : l’image met une éternité à s’envoyer. Vous n’avez pas fait attention, mais la 4G a bien du mal à passer là où vous vous situez.

Vous pourriez alors attendre de rejoindre votre hôtel pour profiter du WiFi. Ou vous pourriez utiliser la dernière option introduite par Google au sein de Messages. En effet, comme l’a remarqué 9to5Google, une poignée d’utilisateurs a désormais droit à une nouvelle fonctionnalité depuis les paramètres, sobrement intitulée « Envoyer des photos plus rapidement ».

Finir d’attendre une éternité que les photos s’envoient sur Google Messages

En dessous, on peut ainsi lire que cette option « réduit la définition [de l’image] pour un envoi plus rapide ». Il n’y a pas de secret : la définition est en grande partie responsable de la taille d’une image et la réduire conduit nécessairement à un chargement plus rapide. C’est d’ailleurs la malédiction du RCS : en permettant de transférer des fichiers plus volumineux, le temps d’envoi a été grandement allongé.

Il y a donc fort à parier que cette nouvelle option s’adresse en premier lieu au RCS plutôt qu’au MMS. Pour le moment, cette dernière a seulement été déployée auprès d’une poignée d’utilisateurs. Mais on s’attend à ce qu’à terme, celle-ci soit disponible pour le grand public. Elle permettra ainsi aux personnes habitant dans des zones peu couvertes de continuer à envoyer des images en toute tranquillité, tout en préservant leur forfait de données mobiles.

