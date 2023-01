Google Messages pourra réunir 100 personnes dans des groupes de discussion

Googles Messages s’améliore au fil des mois, bénéficiant de la technologie RCS pour se doter de nouvelles fonctionnalités. La prochaine ajoutera la possibilité de créer des groupes chiffrés comprenant jusqu’à 100 personnes.

Qu’il est loin le temps ou Google Messages n’était qu’une application archaïque de SMS. Avec la norme RCS, de nouvelles possibilités s’offrent aux utilisateurs. Prochainement, il sera par exemple possible de créer des groupes avec 100 personnes.

Cette future mise à jour, repérée par le site 9to5Google, va permettre de drastiquement augmenter le nombre de participants dans une discussion chiffrée. Google avait à la base prévu des groupes de 21 membres au maximum, mais finalement, cette limitation a été élevée à 100.

Google Messages se transforme petit à petit grâce au RCS

De ce fait, Google Messages se transforme comme l’application ultime de messageries au fil des mises à jour. Le passage du SMS au RCS permet beaucoup de choses, comme l’envoi plus facile de photos, de vidéos, de fichiers, de Gifs, de réactions dynamiques aux textes et la possibilité de créer des conversations à plusieurs. Plus encore, l’application est entièrement chiffrée afin de protéger les mots doux que vous pouvez envoyer à vos contacts.

Messages est dorénavant un concurrent direct de services tels WhatsApp, Signal ou encore Telegram. Il jouit d’un atout de taille : il est préinstallé sur tous les smartphones Android et désigné comme le logiciel de texto par défaut. Pour l’instant, la fonctionnalité concernant les groupes de 100 personnes est encore en phase de beta. Si la firme de Mountain View est satisfaite du résultat, nul doute que nous la verrons débarquer dans les prochaines semaines dans nos téléphones. Certains utilisateurs ont toutefois déjà accès à cette nouveauté.

Pour rappel, la démocratisation du RCS est l’une des priorités de Google ces dernières années. Le protocole, plus moderne et plus fluide, est utilisé par Messages depuis un certain temps déjà. De son côté, Apple rechigne toujours à sauter le pas pour des raisons de sécurité, ce qui ne manque pas d’attirer des pics de la part de Google de temps à autre.

Source : 9to5Google