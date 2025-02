Google Messages se perfectionne, Free régale ses abonnés cinéphiles, c’est le récap’ de la semaine

Google Messages se met à jour, les abonnés Freebox profitent de 6 nouvelles chaînes de cinéma, on fait le point sur les appareils Samsung compatibles avec One UI 7.0, c’est le récap’ de la semaine.

Les indicateurs de statut sont désormais plus visibles dans Google Messages, Samsung continue de travailler sur le déploiement de One UI 7.0 et Free régale ses abonnés avec six nouvelles chaînes de cinéma. Apple et SpaceX s’associent pour travailler sur une connectivité satellite via Starlink. Cette semaine, on vous explique exactement en quoi consiste la chronologie des médias.

Google Messages : les accusés de lecture deviennent plus clairs

La dernière mise à jour de Google Messages n’apporte pas de changement majeur mais une petite modification bienvenue au niveau des accusés de lecture. En effet, les indicateurs de statut deviennent plus visibles grâce à leur nouveau design. Un ajustement subtil qui vise à rendre l’application plus agréable à utiliser. D’autres améliorations pourraient suivre cette nouveauté, notamment une animation pour l’envoi des messages.

Lire : Vous allez enfin mieux voir si vos messages ont été lus sur Google Messages grâce à ce petit changement

One Ui 7.0 : votre appareil Samsung sera-t-il compatible ?

Le déploiement de One UI 7 commencera en février 2025 et ce sont les appareil Samsung les plus récents qui en bénéficieront en premier, comme les Galaxy S24 par exemple. Cette dernière surcouche sera basée sur Android 15 et s’accompagnera de nouvelles fonctions modernes telles que la « Now Bar ». Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les appareils compatibles avec la dernière surcouche de Samsung.

Lire : One UI 7.0 approche à grands pas, voici la liste complète des smartphones et tablettes Samsung compatibles

Apple et SpaceX s’associent pour tester la connectivité satellite Starlink sur iPhone

Une nouvelle fonctionnalité qui permettrait une connexion plus fluide a été détectée dans iOS 18.3. En effet, SpaceX et Apple se sont associés afin de pouvoir proposer une connectivité satellite via Starlink sur iPhone. Une nouvelle option de connectivité satellite sans réseau mobile ni Wi-Fi qui ne concerne pour l’instant que les États-Unis et se limite à l’envoi des messages. À l’avenir, on peut espérer que la fonctionnalité inclura également l’accès Internet, les appels, mais également le transfert d’images, de musiques et de vidéos.

Lire : iOS 18.3 : Apple ajoute la connexion satellite Starlink gratuitement aux iPhone… mais les Européens sont laissés de côté !

Freebox : l’offre TV s’élargit

Les abonnés Freebox devraient être ravis de découvrir que le pack Ciné Pop est temporairement gratuit. Chaque client peut donc profiter des chaînes Drive In Movie Channel, Ciné Nanar+, Emotion’L+, Scream’IN+, CinéWestern+ et Fréquence Novelas+. De quoi faire plaisir à un large éventail de cinéphiles. Free n’a pas précisé la durée de son offre, alors n’attendez plus et profitez-en dès maintenant.

Lire : Free offre 6 nouvelles chaînes de cinéma à tous ses abonnés Freebox, dépêchez-vous avant que ça disparaisse !

On vous dit tout de la chronologie des médias

La chronologie des médias est une exception française qui permet de protéger les cinémas grâce à un délai imposé entre la sortie d’un film en salle et sa diffusion à la télévision et sur les services de streaming vidéo. Les délais varient en fonction des chaînes et des plateformes. En effet, Netflix, Amazon ou encore Disney+ n’ont pas les mêmes délais à respecter. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu dédiée pour comprendre exactement la chronologie des médias et à quel délai chaque plateforme est contraint.

Lire : Chronologie des médias : voici les délais avant qu’un film n’arrive à la TV ou sur les services de streaming

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy S25 Ultra : l’un des meilleurs Android du marché

Notre test nous permet d’affirmer sur Samsung propose ici l’un des meilleurs smartphones Android du marché. Son design est impeccable, son écran est superbe, son autonomie est bonne et la partie photo est excellente. La Now Bar et le Now Brief sont des nouvelles fonctionnalités bienvenues et nous avons été conquis par One UI 7, bien plus intuitif et fluide qu'auparavant. On regrette que la puissance soit bridée et on aurait adoré trouver un chargeur dans la boîte.

Lire : Test Samsung Galaxy S25 Ultra : un smartphone vraiment stylet

Nvidia RTX 5080 : une carte graphique premium parfaite pour les jeux en 4K

Le DLSS 4 est une véritable innovation qui permet un rendu des jeux vidéo sur PC absolument sublime. Le format 2 slots est bienvenu et il est impressionnant pour ce niveau de puissance. La Nvidia RTX 5080 est aussi imbattable en ray tracing. On regrette toutefois que les performances brutes soient similaires à la Nvidia RTX 4080.

Lire : Test Nvidia RTX 5080 : son immense force, c’est le DLSS 4

Shark PowerDetect NeverTouch Pro : un premier robot-aspirateur réussi

Shark propose ici son premier robot-aspirateur, ce n’est pas un sans-faute mais il est malgré tout assez convaincant. Design réussi, qualité de fabrication, aspiration efficace, facilité d’installation et d’utilisation, le PowerDetect NeverTouch Pro a de quoi séduire. Il est malgré tout largement perfectible. En effet, le lavage n’est pas très efficace, tout comme le séchage de la serpillère à l’air froid. L’autonomie est moyenne et l’application pourrait être plus riche. Un bon robot-aspirateur mais un rapport prix/prestation très moyen.

Lire : Test Shark PowerDetect NeverTouch Pro : de nombreuses qualités, mais aussi quelques gros défauts