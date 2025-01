Vous allez enfin mieux voir si vos messages ont été lus sur Google Messages grâce à ce petit changement

Google Messages continue de se perfectionner avec des ajustements subtils. La dernière mise à jour concerne les accusés de lecture, qui bénéficient d'un nouveau design pour une meilleure visibilité. Ces changements, bien que mineurs, promettent de rendre l’application encore plus agréable à utiliser.

Les mises à jour régulières de Google Messages visent à offrir un service de messagerie plus pratique et efficace. Avec l’adoption croissante du protocole RCS grâce à iOS 18 et le retrait progressif de certaines applications concurrentes comme Samsung Messages, Google renforce son application en ajoutant de petits détails qui font la différence. La dernière modification concerne les accusés de lecture, qui indiquent si vos messages ont été lus par vos interlocuteurs.

Cette refonte concerne le design des indicateurs de statut, qui deviennent plus visibles. Au lieu d’un cercle bleu contenant des coches blanches, les rôles sont inversés : le cercle est désormais blanc, et les coches deviennent bleues. Ce changement, bien qu’esthétique, permet de mieux distinguer ces indicateurs, surtout lorsque les bulles de messages sont elles-mêmes bleues. Google souhaite ainsi rendre ces statuts plus clairs, même pour les utilisateurs ayant activé le mode sombre.

Google a commencé à déployer ce nouveau design à un nombre limité d’utilisateurs dès la semaine dernière. Ce changement accompagne une précédente modification où les accusés de lecture avaient été déplacés sous les bulles de messages pour être directement intégrés à l’intérieur. Certains bénéficient déjà de cette nouvelle interface dans la liste principale des messages, tandis que les conversations elles-mêmes conservent parfois l’ancien design. Cette transition progressive montre que la société teste encore ces nouveautés avant un déploiement généralisé à tous les appareils.

En plus de ce redesign, d’autres améliorations pourraient bientôt voir le jour. Une animation pour l’envoi des messages serait en cours de test, et Google envisagerait également d’ajouter des réponses en fil de discussion pour les pièces jointes multimédias. Ces ajustements, bien que subtils, sont là pour renforcer l’attractivité de Google Messages dans un contexte où l’adoption du RCS devient essentielle pour l'entreprise. Avec des applications comme Samsung Messages mises de côté, elle cherche à optimiser son service pour s’imposer comme la solution de messagerie incontournable.

Source : 9to5Google