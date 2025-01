iOS 18.3 : Apple ajoute la connexion satellite Starlink gratuitement aux iPhone… mais les Européens sont laissés de côté !

Apple s’associe à SpaceX pour proposer une nouvelle option de connectivité satellite sur iPhone. Actuellement en phase de test, ce service utilise le réseau Starlink pour envoyer des messages sans réseau mobile ni Wi-Fi.

Alors qu’en Europe, iOS 18.3 déçoit par son manque de nouveautés, aux États-Unis, cette mise à jour apporte une évolution impressionnate. Apple et SpaceX se sont alliés pour proposer une connectivité satellite via Starlink sur certains iPhone. Cette nouveauté, en test avec l'opérateur T-Mobile, pourrait offrir une alternative au système SOS d’urgence via satellite, déjà en place sur les iPhone depuis 2022. Contrairement à la solution existante, qui repose sur Globalstar, Starlink pourrait permettre une connexion plus fluide et mieux intégrée.

Détectée dans iOS 18.3, cette nouvelle fonctionnalité est accessible aux clients T-Mobile aux États-Unis. Pour l’instant, elle est limitée à l’envoi de messages, mais pourrait évoluer pour inclure les appels et l’accès à Internet. L’un des atouts du service serait de ne pas nécessiter d’aligner son iPhone sur un satellite, comme c’est le cas avec Globalstar. Elon Musk a indiqué que la génération actuelle de Starlink permet déjà d’envoyer des images, de la musique et des podcasts, avec une prise en charge future de la vidéo.

Ce partenariat marque une rupture dans la stratégie d’Apple. Jusqu’ici, la marque se limitait à une connexion satellite d’urgence via Globalstar, activée uniquement en cas d’absence de réseau mobile ou Wi-Fi. Avec Starlink, la marque à la pomme pourrait proposer une connexion plus continue et polyvalente qui fonctionne en arrière-plan pour garantir une couverture étendue même dans les zones reculées. Cela pourrait transformer l’usage des iPhone, notamment pour les voyageurs et les professionnels travaillant en extérieur.

Pour l’instant, seuls certains utilisateurs testent cette fonctionnalité en phase bêta. L’option apparaît dans les réglages cellulaires après la mise à jour vers iOS 18.3. Si le service est gratuit pendant la période de test, son coût futur reste inconnu. Apple pourrait choisir de l’intégrer à ses abonnements existants ou d’en faire une option payante. Reste à voir si cette technologie sera élargie à d’autres opérateurs et si elle arrivera un jour en Europe, où les utilisateurs d’iPhone attendent toujours de vraies améliorations avec iOS 18.

